AA

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, salgın şartlarına rağmen ihracatı artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade ederek, "Ocak-eylül döneminde 170’in üzerinde ülkeye ihracat yapan sektörümüzün bu dönemde en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Rusya, İtalya, Irak ve İspanya oldu." dedi.

Şenocak, AA muhabirinin deri sektöründe yaşanan gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Yılın ilk 9 ayında sektör ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 düşmesine rağmen 989 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Şenocak, "170’in üzerinde ülkeye ihracat yapan sektörümüzün bu dönemde en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Rusya, İtalya, Irak ve İspanya oldu." diye konuştu.

Şenocak, eylül ayında Avrupa Birliği’ne ihracatta yüzde 3 artış elde ettiklerini kaydederek, "Her geçen gün ihracat hacminin arttığı Afrika'ya ise yüzde 6 oranında artış yakaladık. Salgının etkilerinin azalmasıyla ihracat rakamlarımızda daha pozitif sonuçların gelmesini bekliyoruz. Yaşanacak gelişmelere bağlı olarak global anlamda ilave kısıtlamaların söz konusu olmaması durumunda sektörümüzün yıl sonu ihracatının yüzde 10-15 arasında bir düşüşle 1,4-1,5 milyar dolar aralığında olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu zaman diliminde ayakkabıdaki ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 düşüş ile 620 milyon dolar olduğuna değinen Şenocak, "Saraciyede yüzde 26 düşüş ile 126 milyon dolar, mamul deride yüzde 37 düşüşle 123 milyon dolar olarak gerçekleşirken deri ve kürk konfeksiyon sektörümüzde ise yüzde 29 düşüşle 118 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik." dedi.

"Salgında yaşanan kayıpların telafisi için çalışıyoruz"

İDMİB Başkanı Şenocak, salgın sürecinde yaşanan ihracat kaybını telafi etmek ve artış sağlamak adına gerçekleştirdikleri “İDMİB Dijital Dönüşüm” projesine de değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projemizin temelinde firmalarımızın üç boyutlu ürün modellemesi, online katalog oluşturmaları, dijital B2B etkinlikleri, sanal fuarlar ve e-ihracat gibi yeni nesil pazarlama adımlarına adaptasyon bulunuyor. Asıl amacımız yurt dışındaki alıcılarla firmalarımızı sanal ortamda bir araya getirmek. Bu projenin pilot uygulaması olabilecek 'Dijitalleşme ve E-ticaret Ur-Ge Projemizi' de Ticaret Bakanlığı onayı ile hayata geçirdik ve faaliyete başladık. Bu, üreticilerimiz ile yurtdışındaki alıcıları bir araya getireceğimiz web portal projemizin bir diğer önemli ayağı. Gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak üzereyiz, yakın zamanda projemizin bu önemli ayağını da hayata geçirerek sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarımıza yeni bir alan açmayı hedefliyoruz."

Dijitalleşmenin yanında sektör için sosyal uygunluk alanında çalıştıklarını da belirten Şenocak, "Global alıcıların ön koşul olarak sunduğu sosyal uygunluk kriterlerini sağlamak da elbette önemli bir maliyet. Bu noktada firmalarımıza finansal anlamda sosyal uygunluk desteği sağlanması sektörümüz için oldukça önemli. Bu konuda da Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile istişare halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Şenocak, “Türk Derisinin Hikayesi-Uluslararası Tanıtım ve İş Birliği Çalışması" projesi üzerinde çalışmaya devam ettiklerini de belirterek, "İnanıyoruz ki bununla Türk deri ve deri mamullerinin kalitesini ve üretim gücünü global anlamda daha bilinir ve tanınır hale getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sanal organizasyonlar ihracatı ciddi artıracak"

İhracat potansiyelini geliştirmek için sanal fuar organizasyonları düzenlediklerini aktaran Şenocak, "Ayakkabı sektörümüz Shoedex sanal ayakkabı fuarının ardından sektörün ikinci online fuarı Dijital AYMOD'u gerçekleştirdi. 100’ün üzerinde firmamız bini aşkın yabancı alıcı ile online platformda buluştu. Shoedex-2 sanal fuarı da 13-15 Ekim arasında gerçekleşecek. Sektörümüzün dijital dönüşümü adına bu tarz sanal organizasyonları önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şenocak, pandemi sürecindeki ilk fiziksel fuar olan "Antalya Leather and Fur Fashion Show" fuar etkinliğinde de 46 yerli firmanın stant açtığını ve 700’e yakın yabancı alıcının katıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hem katılımcı firmalardan hem de alıcılardan çok olumlu geri dönüşler alındı. İhracat rakamları düşmekte olan deri konfeksiyon sektörümüz fuarın da katkısıyla yeniden yükselişe geçme olanağı bulacaktır. Yurt dışında ise fiziksel olarak Rusya’da Leshow ve CPM deri ve kürk konfeksiyon fuarları düzenlendi ve sektörümüzden firmalarımız katılım sağlayarak yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu. AYMOD fuarı da fiziksel olarak gerçekleştirildi. Antalya fuarında olduğu gibi AYMOD fuarında da yurt dışından uluslararası alıcıların fuar ziyaretleri için destek verdik. Ayakkabı sektörümüzde faaliyet gösteren firmalardan çok olumlu geri bildirimler aldığımız bu fuarın sektörümüzün ihracat hacmine ciddi katkı sunacağına olan inancımız tam."

"Deri mühendisliği bölümü ile nitelikli eleman artıyor"

Sektöre nitelikli eleman yetiştirmek için Türkiye’nin tek, dünyanın da sayılı deri mühendisliği bölümlerinden biri olan Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümü'nün, önceki yıllarda öğrencilerin tercih etmemesi nedeniyle kontenjanlarını doldurma konusunda ciddi zorluklar yaşadığına işaret eden İDMİB Başkanı Şenocak, şunları söyledi:

"Bu durum bizler açısından da önemli bir endişe kaynağıydı. Bu sebeple sektör temsilcileri olarak hem sektörümüzün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak hem de deri mühendisliğini daha tercih edilebilir hale getirmek için Bakanlık onayı ve TİM destekleri ile geçen yıl burs projemizi başlattık. Önemli başarılar yakaladığımız projemizle, üst üste iki yıldır yüzde 100 doluluk oranını yakalıyoruz. Geçen yıla göre bölümün kontenjanı yüzde 25 artmasına rağmen bu dönemde de bu başarıyı tekrarladık. Bu yıl, artan kontenjanla toplamda 26 öğrencimiz bölümümüze kaydolmuş durumda. Bunlardan başarı sıralamasında ilk 100 binde yer alan 2 öğrencimiz sunduğumuz burs imkanından faydalanmaya hak kazandı. Uzun yıllardan sonra yeniden yüzde 100 doluluğa ulaşan bölümün tavan puanı 2020 yılı yerleştirmelerinde 418 olurken, başarı sıralaması 82 bin olarak gerçekleşti. Bölüme yerleşen son öğrencinin puanı ise projemizin de katkısıyla arttı ve 288 puana yükseldi."

Şenocak, geçen yıl bölüme yerleşen ve burs imkanından faydalanan öğrencilere de desteklerini sürdürdüklerini kaydederek, "Yetkinliklerinin artırılması için gerekli olan her türlü bilgiyi ve imkanı sunmaya çalışacağız. Bu sayede eğitimli iş gücüne yatırım yaparak sektörümüzün de katma değerli ihracat yapabilmesinin önünü açmayı hedefliyoruz. İlk 100 bin içinde yer alan daha çok deri mühendisi adayını bu imkandan faydalandıracağız." şeklinde konuştu.