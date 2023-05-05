1700 yıl önce Aya Eleni Kilisesi'nde Türkçe ibadet yapılmış

Halide Edib Adıvar'ın anlattığına göre halk kilisede ayağa kalkıyor ve papazı uyarıyor, 'Babayiğin diliyle konuş' diye susturuyor. Çünkü Rumca bilmiyor. Hıristiyanlar İncil okuyorlar ama Rumca bilmiyorlar. Kilisede ibadet dili, günlük hayatta konuşma dili 1923 yılının Lozan Antlaşması'na kadar Türkçe olmaya devam ediyor."