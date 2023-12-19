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Reyting sonuçları 18 Aralık Pazartesi günü özellikle de akşam saatlerinde ekrana gelen yapımlar sonrasında merak ediliyor. Geçtiğimiz akşam ilk kez ekrana gelen Kızıl Goncalar'ın reyting performansı merak edilirken Ne Gemiler Yaktım, Safir, Ömer ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi zirve yarışında birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 18 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama: