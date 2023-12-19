Reyting sonuçları 18 Aralık AB ve total sıralama: Yeni yapımlar yarışa girdi!
Reyting sonuçları 18 Aralık Pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle yayın hayatına yeni başlayan Kızıl Goncalar'ın ilk reyting performansı merak ediliyor. Öte yandan Ne Gemiler Yaktım, Safir, Ömer ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi zirve yarışında birbirini zorladı. İşte 18 Aralık reyting sonuçları...
Reyting sonuçları 18 Aralık Pazartesi günü özellikle de akşam saatlerinde ekrana gelen yapımlar sonrasında merak ediliyor. Geçtiğimiz akşam ilk kez ekrana gelen Kızıl Goncalar'ın reyting performansı merak edilirken Ne Gemiler Yaktım, Safir, Ömer ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi zirve yarışında birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 18 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama:
18 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
18 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI