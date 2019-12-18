Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) gerçekleştirdiği çekilişle birlikte belli oldu. İki farklı küreden çekilen toplarla belirlenen rakamlardan 5+1'i tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Şans Topu'nda geçen hafta İstanbul Ataşehir'den 5+1 bilen 1 kişi 872.111,95 TL'lik ikramiyenin tek sahibi oldu. İşte, Şans Topu çekilişine dair detaylar...
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 18 ARALIK 2019: 11-12-17-23-26+3
ŞANS TOPU HAKKINDA
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 11 ARALIK 2019: 2 - 4 - 7 - 12 - 21 + 10
|5+1 bilen kişi sayısı :
|1. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|881.455,97 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|22
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3.877,60 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|231
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|492,60 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.976
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|47,80 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|5.776
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|29,55 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|82.155
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,50 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|54.693
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|6,90 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
187.423
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,75 TL
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