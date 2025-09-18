Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 18 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | Bu akşam televizyonda hangi diziler var? Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı

        18 Eylül TV yayın akışı listesi: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bu akşam hangi dizi, film, maç ve yarışma ve programlarının ekranlara geleceği merak ediliyor. Bu kapsamda izleyiciler ''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. 18 Eylül 2025 TV yayın akışı belli oldu. Buna göre, bir dizi ekran yolculuğuna başlayacak. TRT 1'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları yayınlanacak. Club Brugge - Monaco maçı ve E. Frankfurt - Galatasaray maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 18 Eylül Perşembe Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 13:13 Güncelleme: 18.09.2025 - 13:13
        Diziler yeni sezon bölümleriyle ekranlara dönüş yaparken, yeni diziler de bir bir görücüye çıkıyor. Bu sebeple izleyiciler her gün “Bu akşam televizyonda neler var?” sorusuna yanıt arıyor. 18 Eylül Perşembe günü ekranlara gelecek programlar, diziler, filmler, yarışmalar ve maçlar merak ediliyor. Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8 gibi Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. İşte, 18 Eylül 2025 TV yayın akışı…

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:30 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        23:15 Jackie Chan İz Peşinde

        01:30 Poyraz Karayel

        04:15 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:35 Kara Tahta

        09:25 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Teşkilat

        15:55 Cennetin Çocukları

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları

        19:45 Club Brugge - Monaco | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

        22:00 E. Frankfurt - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

        00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        02:45 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Can Borcu

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        01:20 Gözleri Karadeniz

        04:00 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Veliaht

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        22:00 Veliaht

        00:45 Kızılcık Şerbeti

        03:15 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Çarpıntı

        22:45 Sahipsizler

        01:15 Baba Ocağı

        03:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Dizi)

        01:45 Kıskanmak

        03:45 Yaz Şarkısı

        04:45 Bay Yanlış

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        18 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

