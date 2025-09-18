18 Eylül TV yayın akışı listesi: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Bu akşam hangi dizi, film, maç ve yarışma ve programlarının ekranlara geleceği merak ediliyor. Bu kapsamda izleyiciler ''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. 18 Eylül 2025 TV yayın akışı belli oldu. Buna göre, bir dizi ekran yolculuğuna başlayacak. TRT 1'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları yayınlanacak. Club Brugge - Monaco maçı ve E. Frankfurt - Galatasaray maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 18 Eylül Perşembe Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı...
Diziler yeni sezon bölümleriyle ekranlara dönüş yaparken, yeni diziler de bir bir görücüye çıkıyor. Bu sebeple izleyiciler her gün “Bu akşam televizyonda neler var?” sorusuna yanıt arıyor. 18 Eylül Perşembe günü ekranlara gelecek programlar, diziler, filmler, yarışmalar ve maçlar merak ediliyor. Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8 gibi Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. İşte, 18 Eylül 2025 TV yayın akışı…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:15 Jackie Chan İz Peşinde
01:30 Poyraz Karayel
04:15 Kuzey Güney
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 Kara Tahta
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Teşkilat
15:55 Cennetin Çocukları
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
19:45 Club Brugge - Monaco | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
22:00 E. Frankfurt - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:45 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Gözleri Karadeniz
04:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:15 Bu Sabah
10:00 Veliaht
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
22:00 Veliaht
00:45 Kızılcık Şerbeti
03:15 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Çarpıntı
22:45 Sahipsizler
01:15 Baba Ocağı
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Dizi)
01:45 Kıskanmak
03:45 Yaz Şarkısı
04:45 Bay Yanlış
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
18 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ