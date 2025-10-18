Habertürk
        18 ilçede elektrik kesintisi! 18 Ekim İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        18 ilçede elektrik kesintisi! 18 Ekim İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 18 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da 18 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı açıkladı. Yapılan duyuru sonucunda, "İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek, saat kaçta gelecek?" sorusu yanıt buldu. İşte 18 Ekim 2025 İstanbul elektrik kesintisi programı...

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 18.10.2025 - 19:42 Güncelleme: 18.10.2025 - 19:42
        1

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 18 Ekim elektrik kesinti programı açıkladı. Buna göre bugün İstanbul genelinde 18 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul genelinde bazı ilçe ve mahallelerde zaman zaman elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

        2

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 18 Ekim Perşembe İstanbul'da farklı saat aralıklarında 18 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.

        3

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

