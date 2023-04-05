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18 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul'da bir mücevher mağazasıyla, kuyumcudan yaklaşık 18 milyon liralık hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

18 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
DHA

İstanbul'da bir mücevher mağazasıyla, kuyumcudan toplam değeri yaklaşık 18 milyon lira olan altın ve pırlanta takı seti ve değerli saat çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli'de bulunan H.E.'ye ait mücevher mağazasına 17 Mart Cuma günü hırsız girdi. Hırsızlar içerde bulunan yaklaşık 10 milyon lira değerinde pırlanta takı ve değerli saatleri alarak kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, 23 Mart Perşembe günü aynı hırsızların Bağcılar'da bir kuyumcuya girdiği ve 8 milyon lira değerinde altın takı çaldığı belirlendi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarla, şüphelilerin hırsızlık görüntülerinin güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Görüntülerde, şüphelilerin iki ayrı motosikletle olay yerine geldikleri, kask taktıkları, kapı camlarını kırarak içeri girdikten sonra raflarda buldukları değerli eşyaları çaldıkları görüldü.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini belirlediği şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. Şüpheliler S.U. (35), S.D. (35), B.C.Ö.(26) ve E.D.(38) gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin daha önceden çok sayıda polis geliş kayıtları olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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