İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı, 18 yaş altı toplu taşıma yasağı gündeme geldi. Salgın nedeniyle yüz yüze eğitime devam edemeyen 18 yaş altı çocuklar ve gençler toplu taşıma yasaklarını ve seyahat yasaklarını merak ediyor. 18 yaş altı toplu taşıma yasağı var mı? 18 Yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi? Bakanlık açıkladı

18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA KULLANABİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan ifadelere göre Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilecek.