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HaberlerSağlık18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı - Haberler
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Covid-19'la mücadelede 18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı

Randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen 18-24 yaş arasındakiler, Covid-19 aşısının birinci dozunu oldu

18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı - Haberler
18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı
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AA

20 yaşındaki Alper Polat aşı olurken hiç acı hissetmediğini ve herhangi bir sıkıntı yaşamadığını söyleyerek, "Aşılamalar bir an önce olsun ki üniversiteler açılsın. Uzaktan eğitim bizi çok zorladı. Bence herkesin aşılanması şart. Başka türlü Covid-19'un geçmesini sağlayamayız. Üniversitelerin açılması için, eğitimin daha iyi olabilmesi için aşılanmak şart" dedi.

22 yaşındaki Derin Çolak da internet üzerinden randevu almasının ardından geldiği hastanede aşısının hızlıca yapıldığını belirterek, aşı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gençlere aşı olmalarını tavsiye eden Çolak, "Herkes ne kadar çabuk aşı olursa o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Aylarca bu anı bekledik ve gelip aşımızı olduk" diye konuştu.

TRAKYA'DA 18 YAŞ ÜZERİNDEKİLER AŞILANIYOR

Trakya'da, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 yaş üzerindekilerin aşılanmasına başlandı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan Ceren Kalkan, yaş sınırının 18'e inmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Randevu alarak hemen aşı olmaya geldiğini ifade eden Kalkan, salgının aşılama çalışmaları ile sona ereceğine inandığını kaydetti.

Tüm gençlerin aşı olması gerektiğini anlatan Kalkan, sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Ayşegül Menekşe ise aşısını olarak kendisini daha güvende hissettiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar Edirne'de 341 bin 543 , Kırklareli'nde 289 bin 210, Tekirdağ'da 661 bin 768 doz aşı yapıldı.

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