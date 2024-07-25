18 yaşındaki Berra'dan acı haber!

Acı olay, saat 15.00 sıralarında Ankara-Samsun yolu üzeri Elmadağ mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki TIR’ın lastiği yerinden çıkarak, köprüden düştü. TIR dorsesinden çıkan lastik, bakkaldan aldığı ekmekle evine giden Berra Eraslan’a, daha sonra park halindeki servis aracına çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan olay yerinde yapılan kontrolde ise Berra Eraslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. TIR’ın sürücüsü M.Ç. gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

‘KIZ ÇOCUĞUNUN HAVADA OLDUĞUNU GÖRDÜM’ TIR’dan ayrılan lastiğin çarptığı park halindeki servis minibüsünün sahibi Muhammet Türk, Ankara’dan yolcularını almak için geldiği esnada olayın park halindeki aracının önünde yaşandığını belirterek, “Ben şoför mahallindeydim ve şoför mahallinden kalktım, arkamı döndüm. Aracın ortasındaki kapıya yakın olan koltukta ‘güm’ bir ses geldi ve o sırada kız çocuğunun havada olduğunu gördüm.