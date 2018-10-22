Kayseri'de 18 yıldır skolyoz (omurga eğriliği) hastası olan 23 yaşındaki Leman Baygın, Şehir Hastanesi'nde geçirdiği, 7 saat süren ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.
DHA'nın haberine göre; 18 yıldır skolyoz hastası, evli Leman Baygın, uzun yıllar hastalığı ile mücadele etti. Birçok özel hastane ile ameliyat olabilmek için görüşen Baygın çareyi memleketi Kayseri'deki Şehir Hastanesi'nde buldu.
'ÖZEL HASTANELERDE 200 BİN TL İSTEDİLER'
Ameliyat olabilmek için özel hastanelerde 200 bin TL fiyat çıkarıldığını belirten Baygın, şunları söyledi: "Hastalığımın tedavisi için Ankara, İstanbul başta olmak üzere birçok özel ve kamu hastanesine başvurdum. Bazıları ameliyatı gerçekleştiremeyeceklerini söylerken bazıları da 200 ile 500 bin TL arasında ameliyat için ücret istediler. Hastalığım nedeniyle nefes almakta, günlük yaşam fonksiyonlarını yerine getirmekte zorlanıyordum. Kayseri Şehir Hastanesi'nde olduğum başarılı ve ücretsiz ameliyat sayesinde sağlığıma kavuştum. Çalışarak kendi paramı kazanmak istiyorum. Acı çekmeden yürüme hayalime kavuştum. Hastane hekimlerine çok teşekkür ederim."
'7 SAAT SÜREN OPERASYON İLE KURTULDU'
Kayseri Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Sabri Batın ise hastalık ve tedavisi hakkında şu bilgileri verdi:
"Skolyoz (omurga eğriliği) ve kifoz (kamburluk) hastalıkları Kayseri Şehir Hastanesi'nde ücretsiz olarak yapılan bir ameliyattır. Bu hastalık çok sinsi şekilde, hiçbir belirti vermeden ilerler. Bu hastalığın takibinde anne ve babalara çok iş düşüyor. Tedavi kişiye özel olup, derecelendirmelidir. Toplumda görülme oranı yüzde 1-3 oranındadır. Hastanemize başvuran Leman Baygın skolyoz ve 100 dereceye yakın kifozu olan bir hastamız idi. 3 defa operasyon görmüş. Hastalığı nedeniyle akciğerine baskı vardı. Çok riskli 7 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu."
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