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        Haberler Televizyon 19 Ağustos'ta başlayacak

        "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme", 19 Ağustos'ta başlayacak

        SHOW TV ekranlarında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme", 19 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te yeni sezonuna başlayacak  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 21:57 Güncelleme: 09.08.2024 - 21:57
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        "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" programı yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bugüne kadar yüzlerce kaybı bulan, hasret çekenlere umut olan, şüpheli ölümleri aydınlatan "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme", 5'inci yılında da yine Türkiye’nin konuşacağı konularla karşınızda olacak.

        Geçtiğimiz sezon izleyicinin de büyük takdirini toplayan "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme", 19 Ağustos Pazartesi günü canlı yayınla yine olayları aydınlatmaya, sorulara yanıt bulmaya, kayıpları ortaya çıkarmaya devam edecek.

        "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme", yeni sezonuyla 19 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 15.00’te SHOW TV’de...

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