Reytinglerde Pazar günü zirve yarışı! 19 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralaması
19 Kasım reyting sonuçları geçtiğimiz Pazar günü özellikle de akşam saatlerinde ekrana gelen yapımlar sonrası televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Dün yayınlanan Yargı, Kirli Sepeti ve Teşkilat diğer haftalarda olduğu gibi Pazar akşamı reytinglerde rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 19 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralamasıyla ilgili merak edilen detaylar...
Reyting sonuçları 19 Kasım Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz Pazar akşam ekrana gelen Yargı, Kirli Sepeti ve Teşkilat öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım AB ve total reyting sıralamasında kaçıncı oldu?
İşte 19 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama:
19 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
19 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI