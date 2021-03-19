Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

19 Mart il il koronavirüs risk haritası! Risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Geçtiğimiz yıl Mart ayından beri ülke genelinde etkisini gösteren Covid-19 salgını kontrollü normalleşme dönemi Mart ayının başında başladı. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından hazırlanan risk grubu haritasına göre bazı illerde kısıtlamalar gevşetildi bazı illerde ise olduğu gibi devam etti. İşte 19 Mart il il koronavirüs risk haritası! Covid-19 risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler?

19 Mart il il koronavirüs risk haritası! Risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Vatandaşın gündeminde koronavirüs normalleşme kararları var. Uzun süredir uygulanan koronavirüs tedbirleri koronavirüs risk haritasındaki düşük, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli renk kodlarına göre değişkenlik gösteriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan risk grubu haritası araştırılıyor. İşte 19 Mart il il koronavirüs risk haritası! Covid-19 risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşme sürecine geçtiğimizi duyurmasının hemen ardından Sağlık Bakanlığı 20-26 Şubat tarihleri arasında illerin risk durumu tablosunu yayınladı. Çok yüksek riskli iller dışında kısıtlamalar gevşetildi. Koronavirüs risk haritası iki haftada bir güncellenerek yeniden kısıtlamalar için açıklama yapılacak.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

6 MART - 12 MART HAFTALIK VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 6-12 Mart haftalık vaka sayısı tablosuna göre ortaya yüksek riskli bir tablo çıktı. Marmara'nın neredeyse tamamı kırmızı olan haritada yine Karadeniz kıyıları Kastamonu'dan Artvin'e kadar yüksek riskli çıktı. Haritanın batısındaki tek mavi il Uşak da sarıya döndü. Doğu ve Güneydoğu'daki mavi iller de kaygı verici şekilde azaldı. İlk haritada neredeyse tamamı mavi olan bu bölgeden sadece Siirt, Şırnak ve Hakkari mavi çıktı.

Veriler, en çok artış yapan illere göre sıralandığında ise başka bir korkunç tablo ortaya çıkıyor. Samsun'da 100 binde 110,17 artışla haftalık vaka 458,53 oldu. Bu kategoride Samsun'u Kilis, Balıkesir ve İstanbul takip etti.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak: 19,22
Diyarbakır: 17,83
Bingöl: 25,20
Muş: 27,24
Bitlis: 15,95
Siirt: 2,11
Şanlıurfa: 15,41
Mardin: 17,32
Batman: 15,64
Şırnak: 4,46
Van: 20,36
Ağrı: 22,22
Iğdır: 80,97
Hakkari: 7,84

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa: 78,47
Manisa: 50,12
Aydın: 58,71
Denizli: 41,50
Afyon: 47,50
Adana: 63,00
Isparta: 61,09
Eskişehir: 74,59
Ankara: 68,53
Bartın: 62,82
Kastamonu: 118,23
Karabük: 47,21
Çankırı: 47,29
Çorum: 73,19
Kırşehir: 47,73
Nevşehir: 64,60
Yozgat: 46,05
Sivas: 43,88
Hatay: 69,43
Kahramanmaraş: 56,50
Malatya: 56,50
Elazığ: 29,59
Erzincan: 53,75
Tunceli: 53,93
Bayburt: 51,28
Erzurum: 45,63
Kars: 24,92


YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ

Kırklareli: 137,12
Kırıkkale: 88,27
Tekirdağ: 121,64
İstanbul: 178,25
Kocaeli: 138,39
Yalova: 200,33
Çanakkale: 149,76
Kütahya: 85,14
Bilecik: 81,38
Düzce: 81,63
Zonguldak: 75,44
Bolu: 65,76
İzmir: 78,57
Muğla: 80,24
Antalya: 95,16
Mersin: 96,75
Karaman: 56,88
Niğde: 89,21
Kayseri: 142,95
Kilis: 255,62
Artvin: 100,88
Ardahan: 73,83

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne: 200,36
Balıkesir: 257,60
Burdur: 86,49
Konya: 203,91
Aksaray: 173,52
Sinop: 345,56
Samsun: 458,53
Amasya: 163,64
Tokat: 243,53
Ordu: 248,62
Giresun: 296,84
Gümüşhane: 137,61
Trabzon: 222,32
Rize: 188,18
Osmaniye: 198,89
Adıyaman: 154,63

Koronavirüs salgınına karşı alınan 'Kontrollü Normalleşme' tedbirleri kapsamında her hafta vaka sayısına göre risk durumu göz önünde bulundurularak illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve iki hafta bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

KISITLAMALARA DEVAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirlerin aynı şekilde devam edeceğini açıkladığı Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada "Vatandaşlarımızın riski azaltmalarını, şehirlerini bu musibetten kurtulma mücadelesine destek vermesini rica ediyorum. Tedbirlere uymamamız sayesinde yeniden kısıtlamaların ve yasakların geleceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Terör örgütü PKK soruşturmasında İHD Genel Başkanı gözaltına alındı
GÜNDEMİHD Genel Başkanı gözaltına alındı
Son dakika haberi Şişli'de ahşap binada yangın!
GÜNDEMŞişli'de ahşap binada yangın!
SON DAKİKA HABERİ: Lokanta görünümlü pavyonlara baskın!
GÜNDEMLokanta görünümlü pavyonlara baskın!
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Yunanistan 7 göçmeni ölüme attı - Haberler
GÜNDEMYunanistan 7 göçmeni ölüme attı
İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? 19 Mart İzmir cuma saati - Diyanet
GÜNDEMİzmir cuma saati kaç?
2021 Adalet Bakanlığı kura sonucu sorgula: Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı!
GÜNDEMAdalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları
MSÜ sınavı ne zaman 2021? Milli Savunma Sınavı (MSÜ) sınav yerleri açıklandı mı?
GÜNDEMMSÜ sınav yerleri açıklandı mı?
KAR KAPIDA | Son dakika: Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor
GÜNDEMÖnce ısınıyor sonra kar geliyor!
Jandarma astsubay alımı 2021 başvuru tarihi: Jandarma astsubay alımı şartları ve kılavuzu
GÜNDEMJandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı
Son dakika! YÖK duyurdu! O üniversiteler hakkında işlem başlatıldı - Haberler
GÜNDEMO üniversiteler hakkında işlem başlatıldı