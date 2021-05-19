Milli Piyango 19 Mayıs çekiliş sonuçları belli oldu. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın zengin olma hayaliyle oynadığı Milli Piyango çekiliş sonuçlarını ve sonuç sorgulama ekranını haberimizde bulabilirsiniz...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 MAYIS 2021

19 MAYIS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0751866

2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0146460

200.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0047567 0239600 0527565 0533496 0547151 0571567 0730280 0861566

1280318 1588817 ––––––– ––––––– ––––––– ––––––– ––––––– –––––––

20.000 TL ikramiye kazanan numaralar



0095362 0126813 0172527 0190809 0521635 0532820 1079630 1081376

1352656 1354051 1627236 1712248 1780715 1796648 1821608 1897646

1920253 1944312 1961094 1995741 ––––––– ––––––– ––––––– –––––––

Son 6 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar



020856 074195 092473 120496 124078 140419 142663 161026

181760 190855 191239 208699 215507 224600 227271 258221

286368 303094 312761 312773 335480 405137 427062 432494

515160 515399 532582 582418 616666 625002 633839 647733

662514 674183 674372 709766 754828 791507 815274 840898

858301 866147 883544 916874 938292 950556 971739 974938

983724 988981 –

Son 5 rakamına göre 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

03743 04157 04205 08296 09799 09989 11874 11978

15234 18542 19392 23094 24011 24022 25595 27212

28514 29508 33118 34941 38410 38772 40675 46151

51667 52279 53671 53711 55379 64823 67668 68895

76295 76684 76687 77814 78991 79640 81905 84787

86184 86745 92760 96404 96659 97923 98090 98675

99280 99753 ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– –––––

Son 4 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar

0160 0767 0797 0921 1047 1057 1138 1725

2352 2361 2539 2906 2999 3252 3359 5201

5281 6547 6629 8212 8540 8697 8830 8912

9120 9283 9409 9452 9470 9630

Son 3 rakamına göre 320 TL ikramiye kazanan numaralar



022 206 267 319 429 469 488 500

510 659 ––– ––– ––– ––– ––– –––

Son 2 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar



28 31 43 54 56 80

Son 1 rakamına göre 80 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

4 5

20.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar



0051866 0151866 0251866 0351866 0451866 0551866 0651866 0701866

0711866 0721866 0731866 0741866 0750866 0751066 0751166 0751266

0751366 0751466 0751566 0751666 0751766 0751806 0751816 0751826

0751836 0751846 0751856 0751860 0751861 0751862 0751863 0751864

0751865 0751867 0751868 0751869 0751876 0751886 0751896 0751966

0752866 0753866 0754866 0755866 0756866 0757866 0758866 0759866

0761866 0771866 0781866 0791866 0851866 0951866 1751866 –

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Bilet fiyatlarımız:

Normal Çekilişlerde: Tam Bilet: 30 TL Yarım Bilet: 15 TL Çeyrek Bilet: 7,5 TL Özel Çekilişlerde: Tam Bilet: 50 TL Yarım Bilet: 25 TL Çeyrek Bilet: 12,5 TL

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

Peki, çekilişler ne zaman?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29’u Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık



Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.