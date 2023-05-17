İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri FAST ile belirli bir miktara kadar işleme alınacak. Havale işlemlerinde ise hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 22 Mayıs Pazartesi günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.