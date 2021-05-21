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HaberlerGündem3. Sayfa19 yaşındaki Cansu, 4 gündür kayıp
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19 yaşındaki Cansu'dan haber alınamıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 19 yaşındaki Cansu Kavak'tan 4 gündür haber alınamıyor. Kızının hayatından endişe ettiklerini belirten Abdullah Kavak, en son çalıştığı şirketin bulunduğu Vişne Caddesi'nde görüldüğünü ifade etti

19 yaşındaki Cansu, 4 gündür kayıp
19 yaşındaki Cansu, 4 gündür kayıp
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İHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Cansu Kavak'tan 4 gündür haber alınamıyor.

İlçenin Samanlı Mahallesi'nde ikamet eden Cansu Kavak, pazartesi sabahı evden çıkarak Vişne Caddesi'nde çalıştığı iş yerine gitti. Ailesi akşam eve dönmeyen ve cep telefonu kapalı olan Kavak'ın iş arkadaşlarını arayarak kayıp kızlarının servise binmediği bilgisine ulaştı.

Tüm aramalara rağmen Cansu Kavak'a ulaşamayan aile emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Baba Abdullah Kavak, kızının hayatından endişe ettiklerini, en son çalıştığı şirketin bulunduğu Vişne Caddesinde görüldüğünü belirterek, "Cep telefonu kapalı, ulaşamıyoruz. Görenlerin insaniyet namına 155'e ya da 0535 565 51 86 no'lu telefona haber vermelerini istiyorum" dedi.

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