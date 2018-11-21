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1950 model Piper PA tipi uçak
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1950 model Piper PA tipi uçakla gökyüzünde süzülmeyi sürdürüyor

Samsun'da yaşayan 72 yaşındaki diş hekimi Aytekin Turgut, 29 yıl önce THK'den satın alıp evinin terasında onardığı 1950 model Piper PA tipi uçakla gökyüzünde süzülmeyi sürdürüyor. Uçağın her bir parçasını tek tek onaran Turgut, en büyük hayalinin Pilot olmak olduğunu da dile getirdi

21.11.2018 - 13:19 | Güncelleme: AA

Samsun'un ilkadım ilçesinde yaşayan ve 1989 yılında pilot brövesi alan Aytekin Turgut, aynı yıl THK'nin hurdaya ayırdığı 1950 model Piper PA tipi uçağı satın aldı.

Parçalara ayırdığı uçağı vinç yardımıyla üç katlı binanın terasına çıkaran Turgut, yaklaşık 8 ay süren çalışma sonucu uçağı orijinaline uygun şekilde onarıp birleştirdi.

Çalışır hale getirdiği uçağı yine vinç yardımıyla binadan indiren Turgut, eski Samsun Havalimanı'na götürdü.

Sonraki yıllarda uçağını Samsun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu pistine aktaran Turgut, o günden bu yana fırsat buldukça uçağıyla gökyüzünde süzülmeyi sürdürüyor.

Samsun Sportif Havacılık Kulübü üyesi de olan Turgut, gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini onlara aktarıyor.

EN BÜYÜK HAYALİM PİLOT OLMAKTI

Aytekin Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçmanın en büyük tutkusu olduğunu, hayallerinin peşinden gidip uçak edindiğini söyledi.

Turgut, "Çocukluğumdan beri en büyük hayalim pilot olmaktı. Uçmayı çok seviyorum. Diş hekimi olduktan sonra boş zamanlarımı hayalim olan uçma ile değerlendirmek istedim." dedi.

THK'den aldığı hurda uçağı ayağa kaldırmak için uygun mekan olmaması nedeniyle evinin terasında çalışma yaptığını anlatan Turgut, uçağı baştan aşağı yenileyerek uçar hale getirdiğini belirtti.

Turgut, bu çalışmalar sırasında teknisyen arkadaşlarından da yardım aldığını aktardı.

HER PARÇASINI TEK TEL ELDEN GEÇİRDİM

Uçağı terasta onardığına kimsenin inanmadığına ifade eden Turgut, şöyle devam etti:

"Aldığımda uçak çok kötü durumdaydı. Her parçasını tek tek elden geçirdim. Bu sürede en büyük yardımı eşim ve çocuklarımdan gördüm. Onlarla birlikte çalıştık. Muayenede hastam olmadığı zamanlar koşarak eve gelip terasa çıkıp uçağı onarmaya çalışıyordum. Uçağın kanatlarının montajını havaalanında yaparak ilk uçuş denemesini yaptık. Başarılı olduktan sonra düzenli olarak uçmaya başladım. İlerleyen yaşıma rağmen neredeyse 30 yıldır uçuyorum. Uçmak beni dinç tutuyor. Son nefesime kadar sağlığım elverdiği sürece göklerde olacağım."

Turgut, uçma konusundaki merakının çocuklarına da geçtiğine işaret ederek, bir oğlunun özel bir hava yolu şirketinde pilot olduğunu, diğer oğlunun da fırsat buldukça yamaç paraşütüyle uçtuğunu kaydetti.

 

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