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2,5 metre boyunda köpek balığı yakaladı

Çanakkale Boğazı'nda 6 metrelik teknesiyle sinarit avına çıkan amatör balıkçı Hakan Karakaş'ın (43) oltasına 2,5 metre boyunda camgöz köpek balığı takıldı.

2,5 metre boyunda köpek balığı yakaladı
DHA

Çanakkale'de amatör balıkçılık yapan Hakan Karakaş, pazar günü sinarit avlamak için 6 metrelik teknesiyle boğaza açıldı. Karakaş, ucuna kalamar taktığı oltasını denize bıraktı. Bir süre sonra oltasına büyük bir ağırlığın takıldığını fark eden Karakaş, uzun çabalar sonucu tekneye boz camgöz köpek balığı çıkardı.

Karakaş'ın oltasına takılan köpek balığı, bölgedeki diğer balıkçıları da şaşkına çevirdi. Karakaş'ın köpek balığını tekneye çıkarmaya çalıştığı anlar ise arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkadaşının Karakaş'a "İşte Karakaş'ın köpek balığı ile mücadelesi. Kayık boyunda var, hey maşallah. Nereden buldun bunu? Ne bu, Jaws mı? Karakaş, senden büyük bu" dediği, Karakaş ise "Jaws, Jaws. Ne yapacağız şimdi" diyerek karşılık verdiği duyuluyor. Karakaş, daha sonra köpek balığını oltadan kurtararak denize bıraktı.

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