İHA

Trabzon’un Araklı ilçesinde yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaatında çalışan işçiler sosyal medyada izlenme rekoru kıran bir video çekti.

İHA'nın haberine göre strafordan yaptıkları podyuma çıkan işçiler çalışma kıyafetleri ile birlikte ellerine aldıkları mala, keser, kazma ve çimento mikseri ile yürüdü.

Ünlü mankenlere taş çıkartacak şekilde yürüyen işçilerden en çok dikkati ise elindeki demir ve arkasından sarkan kablo ile arkadaşlarını görüntülemeye çalışan kameraman çekti.

Şarkı eşliğinde sosyal medyaya yüklenen video 2 günde 5 milyon izlenmeye ulaştı.

Eline aldığı demir parçasıyla kameramanlık yapan inşaat işçisi Tuncay Şahan, yaptığı açıklamada "Arkadaşlarla bir video çektik. Biz de bu kadar tutacağını tahmin etmemiştik. Ben videoya nasıl bir görsellik yaparım diye düşündüm. Aklıma kameramanlık geldi. Çok güzel yorumlar aldık. Bizi izlemeye devam etsinler. En kısa zamanda yeni videolarımız gelecek" dedi.

"İNŞAATTA KAHVE İÇERKEN AKLIMIZA GELDİ"

Çekilen videoda mankenlik yapan işçilerden Taner Aslan, videonun ilgi görmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Güzel bir video oldu. Mutluyuz. Bu kadar izleneceğini tahmin etmemiştik. Eğlencesine yapmıştık" şeklinde konuştu.

Seyit Aslan ise videolarının devamının geleceğini ifade ederek "İnşaatta kahve içerken aklımıza böyle bir şey geldi. Bir eğlence yapalım dedik. Bu kadar izleneceğini tahmin etmiyordum. Devamı gelecek" diye konuştu.

"ÜNLÜ İSİMLERDEN TEKLİF ALDIK"

Çekilen videoyu sosyal medya hesabına yükleyen Müjdat Uğur da, 2 günde 5 milyon izlenen video sonrası ünlü isimlerden teklifler aldıklarını kaydederek, "Daha önce de böyle videolar yapıyorduk. Bu videonun bu kadar izleneceğini tahmin etmiyorduk. Çok güzel oldu. Beğeniler geldi. Demek ki iyi bir şey yapmışız ki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu sıkıntılı süreçte böyle bir şey yaparak insanları sevindirdiysek ne mutlu bizlere. Demek ki iyi yoldayız. Video bir anda patladı. Bu kadar ses getirir diye düşünmedik. 2. gün itibariyle izlenme, videoyu yüklediğim sosyal medya platformunda 5 milyon oldu. Bunun dışında oradan indirilip başka yerlerde de paylaşanlar oluyor. Milyonlarca takipçisi olan ünlüler de videoyu paylaştılar. Ülkemizde tanınan bazı kişilerden teklifler bile aldık. Beraber bir çalışma yapabiliriz gibi teklifler geliyor. İnşallah bu tür videoların devamını gelecektir. Bu tür şeylerle biz de mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.