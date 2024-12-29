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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 gündür aranıyordu! Sabit Bülbül'ün cansız bedenine ulaşıldı! Erzurum haberleri - Son dakika | Son dakika haberleri

        Sabit öğretmenin cansız benine ulaşıldı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde cuma gününden bu yana kayıp olan öğretmen Sabit Bülbül'ün cansız bedeni Karasu Nehri'nde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 15:39 Güncelleme: 29.12.2024 - 15:39
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        Sabit öğretmenin cansız benine ulaşıldı
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        Erzurum'da cuma gününden beri kayıp olan, otomobili Aşkale ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki kırsal Karasu Mahallesi'nde bulunan öğretmen Sabit Bülbül'ün cansız bedeni Karasu Nehri’nde bulundu.

        Erzurum'un Yakutiye ilçesi Altunbulak Mahallesi Sıddık Tivnikli İmam Hatip Ortaokulu'nda müdür yardımcısı ve matematik öğretmeni olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Sabit Bülbül, cuma günü evine dönmedi.

        Ailesinin bilgi vermesi üzerine Sabit öğretmeni bulmak için çalışma başlatıldı. Bülbül’ün cep telefonunun son olarak Aşkale ilçesi Kırsal Karasu Mahallesi yakınlarında sinyal verdiği belirlendi. Bunun üzerine aramalar o bölgede yoğunlaştırıldı.

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        Aramalarda, Bülbül’ün otomobili, arazide terk edilmiş halde bulundu. Öğretmen için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri seferber oldu.

        Karasu Nehri ve HES göleti bulunan bölgede AFAD'ın dalgıçları aramalarını sürdürüldü.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Sabah saatlerinden itibaren Karasu Nehri'nde arama yapan AFAD ekipleri, öğretmen Sabit Bülbül'ün aracını bıraktığı yerden yaklaşık 1,5 kilometre mesafede cansız bedenine ulaştı.

        Öğretmenin cenazesi, JAK ve AFAD dalgıçları tarafından sudan çıkarıldı.

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