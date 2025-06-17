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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, 2 gün önce arkadaşının nişan törenine katıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve arama çalışması başlatılan 26 yaşındaki Ekin Bulat'ın, otomobiliyle uçtuğu baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 08:16 Güncelleme: 17.06.2025 - 08:41
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        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
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        Tunceli'de yürek yakan olay Mazgirt ilçesinde yaşandı. Ekin Bulat (26), 14 Haziran'da akşam saatlerinde sağdıçlığını yaptığı arkadaşının nişan törenine katıldı.

        GECE YARISINDAN SONRA HABER ALINAMADI

        DHA'daki habere göre törenden sonra şehir merkezine doğru otomobiliyle yola çıkan Bulat'tan saat 02.00'den sonra haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        YOL BOYUNCA ARAMA ÇALIŞMASI

        Ekiplerin yaptığı çalışmada, Bulat'ın en son aracıyla kent çıkışındaki bir istasyondan yakıt aldığı belirlendi. Yol boyunca arama çalışması başlatıldı.

        ARACI BARAJ GÖLÜNDE BULUNDU

        Sabah saatlerinde Tunceli-Elazığ kara yolu mevkiindeki Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Mazgirt Köprüsü altında, su içerisinde bir araç bulundu.

        OTOMOBİLİN İÇİNDE BOĞULMUŞ

        Bölgeye Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya gömülen araç, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. İncelemede, otomobil içerisinde kişinin boğulduğu belirlendi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Kimlik tespitinde cansız bedenin kayıp olarak aranan Ekin Bulat'a ait olduğu belirlendi. Bulat'ın cesedi, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #Tunceli
        #Son dakika haberler
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