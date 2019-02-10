Olay, öğle saatlerinde ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Hocaköy yakınlarında meydana geldi. Bölgeye giden köylüler, Zergan deresinin kenarında hareketsiz halde yatan çıplak kişiyi görünce durumu jandarmaya bildirdi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma, çıplak halde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerinde araştırma yapan ekipler, cansız bedenin Şehmus Boz'a ait olduğunu tespit etti. Otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ailesine acı haber verildi. Şehmus Boz'un 2 gündür kayıp olduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.