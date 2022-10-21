2 kadınla birlikte yaşıyordu! Kıskançlıktan eşini öldürdü! 0:00 / 0:00

DHA

Şanlıurfa'da, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesinde bir apartmanın 5'inci katında bir kadın cinayeti daha meydana geldi.

KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞTILAR DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Suriye uyruklu Hena Şeyh Muhammed (31) ile eşi Fariz Alhilal (33) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

BAŞINDAN VE ENSESİNDEN VURDU Kısa sürede büyüyen tartışmada, Fariz Alhilal, oturdukları dairenin balkonunda eşi Hena Şeyh Muhammed´i çocuklarının gözü önünde ruhsatsız tabancayla başından ve ensesinden vuruldu.

ÇOCUKLARIYLA KAÇMAYA ÇALIŞTI Kocası tarafından öldürülen kadın, balkonda kanlar içerisinde yere yığılırken, Fariz Alhilal ise çocuklarını yanına alarak evden ayrılmaya çalıştı.

MAHALLELİ ZANLIYI YAKALADI Silah seslerini duyan mahalle halkı, çocuklarını alarak kaçmaya çalışan Alhihal'i yakalayarak, ihbarla gelen polis ekiplerine teslim etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Yaşamını yitirdiği saptanan Hena Şeyh Muhammed'in cansız bedeni ise olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

2 KADINLA BİRLİKTE YAŞIYORMUŞ Hena Şeyh Muhammed'in yanı sıra Akçakale ilçesinde de 2 kadınla daha birlikte yaşadığı öğrenilen Fariz Alhilal'in ayrıca 'yaralama' suçundan poliste 8 kaydı olduğu ortaya çıktı.