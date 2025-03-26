2. Lig'de günün sonuçları!
Futbolda Nesine 2. Lig gruplarında 29. hafta maçları yapıldı.
Futbolda Nesine 2. Lig gruplarında 29. hafta maçları yapıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
BEYAZ GRUP
E Koleji Isparta 32 Spor-GMG Kastamonuspor: 1-3
Kepezspor-Beykoz Anadoluspor: 1-2
Kırklarelispor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-1
İskenderunspor-Anagold 24Erzincanspor: 3-3
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-1461 Trabzon FK: 0-3
Sarıyer-Altay: 4-1
İnegölspor-Fethiyespor: 1-1
Altınordu-Karaköprü Belediyespor: 2-1
KIRMIZI GRUP
Ankara Demirspor-Motolux 68 Aksarayspor: 0-1
Diyarbekirspor-Çimentaş Elazığspor: 2-1
Karacabey Belediyespor-Belediye Derincespor: 1-0
Bucaspor 1928-Ülkea Nazillispor: 4-1
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Karaman FK: 1-1
Giresunspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-4
Merkür Jet Erbaaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi: 2-1
Somaspor-Menemen FK: 1-0
Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Artı Değer Vanspor: 6-2