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        2. Lig'de günün sonuçları!

        Futbolda Nesine 2. Lig gruplarında 29. hafta maçları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 18:21 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:21
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        2. Lig'de günün sonuçları!
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        Futbolda Nesine 2. Lig gruplarında 29. hafta maçları yapıldı.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        BEYAZ GRUP

        E Koleji Isparta 32 Spor-GMG Kastamonuspor: 1-3

        Kepezspor-Beykoz Anadoluspor: 1-2

        Kırklarelispor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-1

        İskenderunspor-Anagold 24Erzincanspor: 3-3

        Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-1461 Trabzon FK: 0-3

        Sarıyer-Altay: 4-1

        İnegölspor-Fethiyespor: 1-1

        Altınordu-Karaköprü Belediyespor: 2-1

        KIRMIZI GRUP

        Ankara Demirspor-Motolux 68 Aksarayspor: 0-1

        Diyarbekirspor-Çimentaş Elazığspor: 2-1

        Karacabey Belediyespor-Belediye Derincespor: 1-0

        Bucaspor 1928-Ülkea Nazillispor: 4-1

        Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Karaman FK: 1-1

        Giresunspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-4

        Merkür Jet Erbaaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi: 2-1

        Somaspor-Menemen FK: 1-0

        Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Artı Değer Vanspor: 6-2

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