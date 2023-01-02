FATİH TUTAK KİMDİR?

31 Ağustos 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Fatih Tutak, kendi restoranını açmış ve 2020 yılında en iyi 20 restoranı arasına girmiştir. Bolu Mengen Aşçılık Okulu’nda profesyonel eğitimini alan Tutak sonrasında İstanbul’da Paul Pairent ile çalışarak dünyaya açılmıştır. İlk olarak Çin’in liman kenti Qingdao, Pekin ve Hong Kong’ta ve ardından Singapur'da, dünyanın en pahalı otellerinden biri olmasıyla da bilinen ikonik Marina Bay Sands'in mutfağında görev alan ünlü şef, Seiji Yamamoto tarafından yönetilen ve modern Japon mutfağının temsilci olarak Nihonryori Ryugin'de dört aylık stajyerlik hakkı kazanmıştır. Sonra Kopenhag'a giden Fatih Tutak, dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma'da şef Rene Redzepi ile çalışmıştır.