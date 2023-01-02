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Michelin yıldızlı şef MasterChef'e konuk oluyor!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programına bugün 2 Michelin yıldızına sahip olan Şef Fatih Tutak konuk oldu. Dördüncü ve son ceketi almak isteyen yarışmacılardan Burak ile Kıvanç, Şef Fatih Tutak'ın imza tabaklarından birini yapacak.

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  • 2 Michelin yıldızlı Şef Fatih Tutak kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Fatih Tutak restoranı nerede?

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına bu akşam Türk mutfağını füzyon mutfak tekniğiyle birleştiren Şef Fatih Tutak konuk oldu. Yarışmanın izleyicileri tarafından ünlü şefin hayatı merak ediliyor. İşte detaylar...
  • 2 Michelin yıldızlı Şef Fatih Tutak kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Fatih Tutak restoranı nerede?

    FATİH TUTAK KİMDİR?

    31 Ağustos 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Fatih Tutak, kendi restoranını açmış ve 2020 yılında en iyi 20 restoranı arasına girmiştir. Bolu Mengen Aşçılık Okulu’nda profesyonel eğitimini alan Tutak sonrasında İstanbul’da Paul Pairent ile çalışarak dünyaya açılmıştır. İlk olarak Çin’in liman kenti Qingdao, Pekin ve Hong Kong’ta ve ardından Singapur'da, dünyanın en pahalı otellerinden biri olmasıyla da bilinen ikonik Marina Bay Sands'in mutfağında görev alan ünlü şef, Seiji Yamamoto tarafından yönetilen ve modern Japon mutfağının temsilci olarak Nihonryori Ryugin'de dört aylık stajyerlik hakkı kazanmıştır. Sonra Kopenhag'a giden Fatih Tutak, dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma'da şef Rene Redzepi ile çalışmıştır.
  • 2 Michelin yıldızlı Şef Fatih Tutak kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Fatih Tutak restoranı nerede?

    2015’te Bangkok'ta The Dining Room of The House of Sathorn’da baş aşçı olan ve Tayland mutfağı ile ilgilenmeye başlayan Fatih Tutak, 2017'de Asia's 50 Best Restaurants listesine girdi. 2018-19'da Michelin Guide Thailand listesine girdi.

    Özel bir akşam yemeği için annesinin mantısından yola çıkan bir yemek hazırladı. “From My Mum” (Annemden) adını verdiği bu yemeğin ilgi çekmesi üzerine The Dining Room of The House of Sathorn’da Türk mutfağından yola çıkan bir menü sunmaya başladı. 2019'dan beri Türkiye'de olan ünlü şef, TURK Fatih Tutak konsept restoranını açmıştır. 
  • 2 Michelin yıldızlı Şef Fatih Tutak kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Fatih Tutak restoranı nerede?

    FATİH TUTAK'IN RESTORANI TURK NEREDE?

    Fatih Tutak'ın restoranı olan TURK Fatih Tutak, Şişli'de yer almaktadır. Saat 18.30'da açılan restoran 23.30'da kapatıyor.

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