2015’te Bangkok'ta The Dining Room of The House of Sathorn’da baş aşçı olan ve Tayland mutfağı ile ilgilenmeye başlayan Fatih Tutak, 2017'de Asia's 50 Best Restaurants listesine girdi. 2018-19'da Michelin Guide Thailand listesine girdi.

Özel bir akşam yemeği için annesinin mantısından yola çıkan bir yemek hazırladı. “From My Mum” (Annemden) adını verdiği bu yemeğin ilgi çekmesi üzerine The Dining Room of The House of Sathorn’da Türk mutfağından yola çıkan bir menü sunmaya başladı. 2019'dan beri Türkiye'de olan ünlü şef, TURK Fatih Tutak konsept restoranını açmıştır.