Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşların mevcut borçlarının daha kolay ödenebilmesi için Ziraat Bankası tarafından sağlanacağını açıkladığı kredinin detayları belli oldu. Düzenlemenin henüz yasal takibe alınmamış ancak gecikmeye giren ve toplam borç yerine asgari ödeme yapan kredi kartı borçlularını kapsayacağı belirtiliyor. Ziraat Bankası kredi kartı borçlusuna 24 aya kadar aylık yüzde 1.10, 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faizle bireysel ihtiyaç kredisi kullandıracak. Bu faiz dört büyük bankanın şu anda sunduğu bireysel ihtiyaç kredisi faizinin yarısına denk geliyor.
TOPLAM BORÇ 102.4 MİLYAR TL
Bireysel kredi kartlarında toplam borç 102.4 milyar lira. Bunun 6.5 milyar TL'si (Yüzde 5.7) takipteki krediler. Bireysel kredi kartı borcunu ödemeyen kişi sayısı Ekim 2018 itibariyle 2 milyon 485 bin kişiye ulaştı. 2018'in ilk 10 ayında 684 bin 360 kişi kredi kartı borcu nedeniyle takibe düştü.
TÜRKİYE'DE 65 MİLYON 483 BİN KREDİ KARTI BULUNUYOR
Bankalar arası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre yılın üçüncü çeyreği itibariyle Türkiye'de toplam 65 milyon 483 bin 891 kredi kartı bulunuyor. Cüzdanlarda ortalama 2.2 adet kredi kartı yer alıyor. Kişi başına düşen ortalama kart borcu yaklaşık 4 bin TL. Buradan hareketle 5 bin ve 10 bin TL'lik kredi kartı borcu için Ziraat Bankası'nın Birleştiren İhtiyaç Kredisi için yaptığımız hesaplamada şu tablo ortaya çıkıyor.
5 bin TL kredi kartı borcu olan 24 ay vadeyle Birleştiren İhtiyaç Kredisi kullandığında ödemeyi aylık 299 TL taksitle yapacak. toplam geri ödeme tutarı 7 bin 177 TL olacak. 60 ay vadeyle kredi kullanıldığında ise aylık taksit 125 TL olacak, geri ödenecek tutar da 7 bin 501 TL'ye yükselecek.
|5 bin TL için örnek hesaplama
|Kredi kartı borcu TL
|Vade (Ay)
|Faiz (Aylık %)
|Aylık taksit (TL)
|Toplam ödenecek tutar (TL)
|5.000
|24
|1,10
|244,43
|5.886
|5.000
|36
|1,20
|178,96
|6,442
|5.000
|48
|1,20
|145
|6.960
|5.000
|60
|1,20
|125.02
|7.501
10 bin TL'lik kredi kartı borcu için 24 ay vadeyle Birleştiren İhtiyaç Kredisi kullanıldığında aylık ödeme 48.87 TL, toplam geri ödenecek tutar 11 bin 732 TL olacak. 60 ay vadeyle 10 bin TL kredi kullanıldığında aylık ödeme 250 TL , toplam geri ödenecek tutar ise 15 bin TL olacak.
|10 bin TL için örnek hesaplama
|Kredi kartı borcu TL
|Vade (Ay)
|Faiz (Aylık %)
|Aylık taksit (TL)
|Toplam ödenecek tutar (TL)
|10.000
|24
|1,10
|488,87
|11.732
|10.000
|36
|1,20
|357,92
|12.885
|10.000
|48
|1,20
|290
|13.920
|10.000
|60
|1,20
|250,03
|15.002
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