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Haberler Gündem 3. Sayfa 2 milyon TL'lik sahte dolar operasyonu
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Edirne'de 2 milyon TL'lik sahte dolar operasyonu

İstanbul'dan Edirne'ye gelen ve sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine otoyol gişelerde durdurulan araçtan yaklaşık 2 milyon lira değerinde sahte dolar çıktı

2 milyon TL'lik sahte dolar operasyonu
2 milyon TL'lik sahte dolar operasyonu
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İHA

İstanbul'dan Edirne'ye gelen araçta yaklaşık 2 milyon lira değerinde sahte dolar ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, İstanbul'dan Edirne'ye gelen şüpheli aracı otoyol gişelerde durdurdu. Araç sürücüsü V.A'nın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilen araçta arama yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan aramada bin 185 adet sahte 100 Amerikan doları, 395 adet sahte 50 Amerikan doları olmak üzere toplam bin 580 adet sahte 138 bin 250 Amerikan doları ele geçirildi. Sahte paranın yaklaşık 2 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan V.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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