        Haberler Magazin 2'nci Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nın ödül töreni düzenledi

        2'nci Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nın ödül töreni düzenledi

        Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2'nci Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu yarışma, sadece bir müzik organizasyonu değil; aynı zamanda kültürümüzü yaşatma, geleceğe aktarma ve çocuklarımızın hayallerine de ortak olma iradesidir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 09:50 Güncelleme: 15.01.2026 - 09:50
        Ödül töreni düzenlendi
        Yeni Türkiye Eğitim Vakfı'na bağlı Palet Türk Müziği İlkokulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 2'nci Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması Ödül Tören,i Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Törene Bakan Ersoy ile birlikte İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'da katıldı. Konuşmaların ardından ödül almaya hak kazanan yarışmacılara plaketleri takdim edildi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle birlikte program sona erdi.

        "TÜRK MÜZİĞİ GEÇMİŞİ ZENGİN BİR MÜZİK"

        Program öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk müziği geçmişi zengin bir müzik. Bu mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından da bu tarz yarışmalar çok önemli. Genel Müdürlüğümüzle birlikte YETEV vakfının iş birliğiyle yapılıyor. İkincisi gerçekleştiriliyor. Burada hem bu müzik mirasımızın gelecek nesillere aktarılması için içeriklerin oluşturulması açısından çok önemli, hem bestecilerimizin özellikle Türk müziğiyle ilgili repertuvarlarını geliştirmeleri, yeni besteler yaratmaları açısından motive edici, hem de yeni bestecilerin yetişmesi açısından çok önemli. Birçok asli hedefe, Türk müziği unsurlarını içeren Türk müzik mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından çok faydalı bir etkinlik. Her zaman her daim bu tarz etkinliklerin geliştirilmesi için Bakanlık olarak özellikle STK’larımızla iş birliği yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        "SANATIN HER DALINI MİLLETİMİZİN HER KESİMİYLE BULUŞTURUYORUZ"

        Törende konuşan Bakan Ersoy, "Bu yarışma, sadece bir müzik organizasyonu değil; aynı zamanda kültürümüzü yaşatma, geleceğe aktarma ve çocuklarımızın hayallerine de ortak olma iradesidir. Yarışmanın ilki, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı ile TRT iş birliğinde gerçekleştirilirken ikincisinde, bu kez bu kıymetli ortaklığı bizler tesis ederek, çocuklarımız için bir araya geldik. Türk müziğinin asli unsurlarını barındıran tüm form ve türlerde eserlere açık olan yarışmamız büyük ilgi gördü. Seçici Kurulumuz, birbirinden kıymetli eserleri değerlendirmekte hayli zorlandıklarını ifade ettiler. Bu zorluk; aslında Türk musikisinin ne denli güçlü, üretken ve bereketli olduğunun en açık göstergesidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizim en temel hedefimiz milli kültürümüzü ve sanatımızı yaşatmak, güçlendirmek ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu, bizim için yalnızca bir görev değil; tarihimize, medeniyetimize ve çocuklarımıza karşı taşıdığımız büyük bir sorumluluktur. Bu anlayışla; Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz öncülüğünde, eğitim konserlerinden turnelere, ödüllü yarışmalardan albüm ve katalog çalışmalarına kadar çok sayıda projeyi hayata geçiriyor; sanatın her dalını milletimizin her kesimiyle buluşturuyoruz" dedi.

        "TÜRK MÜZİĞİ ŞARKILARIYLA DA ÇOCUKLARA HİTAP EDİLEBİLECEĞİNİ GÖSTERMİŞ OLUYORUZ"

        Program öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "2021 yılında ilk Çocuk Şarkıları Beste Yarışmamızı yaptık, Palet Türk Müziği İlkokulu olarak. TRT'yle beraber yaptık. O zaman tabii salgının ortamında maalesef ödüllerini de veremedik, aslında o da çok güzel bir yarışma oldu. Şimdi 5 yıl sonra bu sefer Kültür Bakanlığımızın Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüyle birlikte yaptık. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün de 90. yılı vesilesiyle ayrı bir anlam katılmış oldu. Bu vesileyle Türk müziği formlarıyla daha çok çocuk şarkısının bestelenmesini teşvik etmiş oluyoruz. Türk müziği şarkılarıyla da çocuklara hitap edilebileceğini göstermiş oluyoruz. Bu bakımdan çok anlamlı. Bütün emeği geçenlere, Bakanlığımıza, yarışmaya katılanlara, kazananlara teşekkür ediyorum, hepsini tebrik ediyorum" dedi.

        "TÜRK MÜZİĞİ ÜSTATLARININ SAYISINI ARTIRACAĞIZ"

        Törende konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan; "Çocuk şarkıları elbette ki her birimizin aslında müzikle ilk temas ettiği fırsat penceresi ve Palet Türk Müziği İlkokulu'nu kuran ekip olarak diyelim, vakıf olarak, YETEV olarak biz çocukların müzikle tanışmasında Türk müziğinin tınılarının, Türk müziğinin estetik anlayışının muhakkak görünür olmasını istiyoruz. Çalışmalarımızın aslında merkezinde, Batı müziğinin çocuklara ulaşmadaki kolay ve güçlü imkanlarına muadil imkanların Türk müziğinin kendi kültürümüzün ögeleri içinde var olması; bunu başarmaya çalışıyoruz. Onun için elbette ki Batı müziğiyle, Batı kültürünün ögeleriyle çocuklarımız zaten çok hızlı, çok mümkün bir şekilde irtibat kuruyor ama bunu yapmadan önceki kendi kültürümüzün özelliklerini bilerek diğer kültürlerle ilişki kurmasını, iletişim kurmasını arzu ediyoruz. Onun için erken yaşta kendi müziğimizin çocuklarımıza aktarılması için Türk müziği formlarında yapılacak çocuk şarkılarının sayısının artmasını, bestecilerimizin bu yönde teşvik edilmesini temin amacıyla 2021 yılında bir yarışma düzenledik. O zaman TRT ile yaptık bu yarışmamızı. Ancak salgın dönemi olduğu için maalesef güzel bir yarışma olmasına rağmen, çok güzel eserler çıkmasına rağmen ödül törenini yapamadık, mümkün olmadı. Nasip bugüneymiş. Hem 2021’deki yarışmamızın ödül törenini yapacağız hem de geçtiğimiz aylarda tertip ettiğimiz 2. Çocuk Şarkıları Beste Yarışmamızın ödüllerini bu akşam sahiplerine takdim edeceğiz. Aynı zamanda büyük bir farkla, tabii 2021 yılında bizim çocuklarımız henüz herhalde 2 veya 3'üncü sınıftaydılar; henüz güçlü bir koromuz yoktu. Şimdi çocuklarımız ikinci yarışmanın bestelerini de burada sizlere icra edecekler. Kısa sürede, bir aylık bir başvuru süresinde ikinci yarışmayı yaptık. İlk yarışmada daha uzun bir başvuru dönemimiz vardı, üç ayın üzerindeydi ve 555 beste yarışmamıza katılmıştı. Bu yarışmada 120 kadar beste bir aylık sürede katıldı ve bu 120 eser içerisinde önemli bir farkı söyleyebilirim: Beş sene önce herkes kendisi bestelerini bize bir şekilde kaydedip göndermeye çalışıyorlardı; bu sene herkes yapay zekaya besteleri çaldırmış, söyletmiş, göndermiş. İşler gerçekten çok kolaylaşmış ama dinlerken biz de keyif aldık. Eserleri birbirine denk kalitede dinleyip değerlendirme fırsatı bulduk. İnşallah Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün bu tür yarışmalarda verdiği ödüllerin üzerinde bir ödülle Vakfımızın katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu seçilen eserlerin arasında bir tanesine Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün 90'ıncı yılı vesilesiyle bir özel ödül veriyoruz. Bu vesileyle bu yarışmamız sayesinde hem Türk müziği formlarında bestelenmiş şarkıların sayısının artmasını, böylelikle çocuklarımızı daha çok Türk müziğiyle tanıtabilmeyi hem bestecilerimizin çocuklara yönelik beste çalışması yapmasını teşvik edebiliyoruz. Bu vesileyle de çocuklara temas etmenin çok daha sürdürülebilir ve kalıcı bir miras oluşturmaya katkı sağlayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

