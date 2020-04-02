Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık
ABONE OL

2 Nisan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs tablosu! Türkiye günlük koronavirüs tablosu ve güncel vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı son dakika açıklamasına göre Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve ölüm rakamları açıklandı. Günlük Koronavirüs tablosunda ölü sayısı ve vaka sayısı gibi istatistikler yer alıyor. En son Türkiye corona virüs tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona virüs tablosunu paylaştı ve son durumu açıkladı. Peki Türkiye'de koronavirüs ölü sayısı kaç? İşte 2 Nisan 2020 Koronavirüs tablosu

koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden son dakika corona virüse dair son rakamlar geldi. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 15.679 kişiye yükselirken toplam vefat eden vatandaşların sayısı ise 277 olarak kayıtlara geçti. 

KORONAVİRÜS TABLOSU - 2 NİSAN 2020

2 Nisan Koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafıdan yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika Corona virüsü açıklamasında; "Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396. Bugünkü vaka 2148. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63. 333 hastamızın da iyileştiğini, taburcu edildiğini ayrıca söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

 

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Bakan Selçuk'tan sağlık raporları ve reçeteleri hakkında açıklama!
SAĞLIKSağlık raporları ve reçetelerle ilgili flaş açıklama!
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs açıklaması - Haberler
SAĞLIKKorkutan korona açıklaması!
Son dakika koronavirüs sıcak gelişme... Satışı patlamıştı! Sumak uyarısı! - Haberler
SAĞLIKKilosu 50 TL'ye çıkmıştı! Sumak uyarısı!
Nijerya'da kolera salgını: 21 kişi öldü
SAĞLIKNijerya'da kolera salgını: 21 can kaybı
Son dakika flaş tartışma: Maske kullanmalı mı, kullanmamalı mı?
SAĞLIK"Artık maske takmalıyız"
İmmün plazma temini nedir? İmmün plazma temini kriterleri
SAĞLIKİmmün plazma temini nedir?
Son dakika... Koronavirüs tedavisinde kriterler belirlendi
SAĞLIKKoronavirüs tedavisinde kriterler belirlendi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vaka sayısı açıklaması
SAĞLIKVali Yerlikaya, İstanbul'daki korona ölüm sayısını ...
Kırklareli'nin ilk koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu edildi
SAĞLIKKoronavirüs hastası alkışlarla taburcu edildi
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
SAĞLIKİBB'nin 90 personelinin testi pozitif çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X