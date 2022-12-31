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Haberler Gündem 2 Ocak 2023 tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2 Ocak'ta mesai var mı, resmi tatil mi?
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2 Ocak 2023 tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Yılbaşı için geri sayım ederken 2023 resmi tatiller takvimi araştırmaları hız kazandı. Büyük bir coşku ile beklenen yeni yıl öncesinde birçok kişi hangi günlerin resmi tatil sayıldığına ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

2 Ocak 2023 tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2 Ocak'ta mesai var mı, resmi tatil mi?
HABERTURK.COM

2023 yılı ülke genelinde heyecan içinde bekleniyor. Milyonlarca kişi yılbaşı tatilinin ne kadar süreceği ve hangi günlere denk geldiğine ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, yeni yılın ikinci günün olan 2 Ocak 2023 resmi tatil mi, mesai var mı ve hangi güne denk geliyor? İşte 2023 resmi tatiller takvimi ile konuyla ilgili güncel bilgiler...

YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ, KAÇ GÜN?

1 Ocak Pazar günü resmi tatil olacak. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2023 Pazar gününden ibaret olacak.

2 OCAK RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2 Ocak 2023 resmi tatiller takviminde yer almamaktadır. Yılbaşı tatili 1 Ocak ile sınırlı kalırken 2 Ocak Pazartesi gününe denk gelmektedir.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı tatili - 1 Ocak Pazar: 2023 yılının ilk resmi tatil günü olan yılbaşı bu yıl pazar gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili bir gündür.

Sömestr tatili: "2023 yılındaki ara tatiller ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?" diye merak edenler için sömestr tatilinin tarihi oldukça önemli bir bilgi. "15 tatil" olarak dillere yer eden ara tatil, 23 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak. Okullarda ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2023 Ramazan Bayramı: Ramazan Bayram tatili toplamda 3,5 gündür. 2023 yılında ise Ramazan Bayramı 1. günü 21 Nisan Cuma gününe, 2. günü 22 Nisan Cumartesi gününe, 23 Nisan günü ise Pazar gününe denk geliyor.

23 Nisan Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 2023 yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Pazar gününe denk geliyor.

1 Mayıs Pazar Emek ve Dayanışma Günü: 2023 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor.

19 Mayıs Perşembe Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 2023 yılında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Cuma gününe denk geliyor.

2023 Kurban Bayramı:

2023’de 28 Haziran Çarşamba gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 29, 30, 1 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

15 Temmuz Demokrasi Bayramı: 2023 yılında 15 Temmuz Demokrasi Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2023 yılında çarşamba günü olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 2023 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Pazar gününe denk geliyor.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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