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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: 2 ölü, 1 yaralı var! Bıçaklar çekildi! Kanlı eğlence!
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2 ölü, 1 yaralı var! Bıçaklar çekildi! Kanlı eğlence!

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, eğlence mekanında iki grup arasında yaşanan tartışmada ortalık kan gölüne döndü. Bıçakların çekildiği kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Kaçan zanlılar ise polis tarafından yakalandı

Son dakika haberler: 2 ölü, 1 yaralı var! Bıçaklar çekildi! Kanlı eğlence!
2 ölü, 1 yaralı var! Bıçaklar çekildi! Kanlı eğlence!
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AA

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, bir eğlence merkezinde Ümit Z. (46) Kenan Ç. (40), Çetin K. (47) ile Tevfik A. ve Ergun K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olayda hayatını kaybeden Kenan &Ccedil;. (Fotoğraf: İHA)
Olayda hayatını kaybeden Kenan Ç. (Fotoğraf: İHA)

AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ümit Z., Kenan Ç. ve Çetin K. aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

İKİ YARALI HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybeden &Uuml;mit Z. (Fotoğraf: İHA)
Hayatını kaybeden Ümit Z. (Fotoğraf: İHA)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ümit Z. ve Kenan Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN 2 ZANLI YAKALANDI

Olay yerinden kaçan şüpheliler Tevfik A. ile Ergun K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Beylikova ilçesinde yakalandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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