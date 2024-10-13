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        Haberler Spor Diğer Atletizm 2. Runkara Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu - Diğer Haberleri

        2. Runkara Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu

        2. Runkara Yarı Maratonu'nu, erkeklerde Hüseyin Can, kadınlarda ise Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 14:22 Güncelleme: 13.10.2024 - 14:22
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        Runkara'da kazananlar belli oldu
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        Startı Başkent Millet Bahçesi'nde verilen, 21, 10 ve 5 kilometre mesafelerindeki yarışa, 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

        Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümüne denk gelen koşunun startını, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik verdi.

        Yarışmayı organize eden Dazspor'un yakın zamanda hayatını kaybeden kurucusu Victoria Vera Blyth'in de anıldığı mücadele, başladığı gibi Başkent Millet Bahçesi'nde tamamlandı.

        Erkeklerde ilk 3, Türk atletlerden oluştu. ​​​​​​​Hüseyin Can, 1 saat 7 dakika 13 saniyelik süresiyle ipi göğüsledi. Ersin Tekal 1.07.26'lık derecesiyle 2'nci, Azat Demirtaş 1.09.08'lik zamanıyla 3. sırayı aldı.

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        Kadınlarda ise bitişe 1 saat 15 dakika 11 saniyede gelen Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli kürsünün zirvesine çıktı. Bir diğer Kenyalı Elida Jelimo Korir (1.15.15) 2'nci, Derya Kunur (1.24.32) 3. oldu.

        10 kilometre yarışını erkeklerde Faslı Oussama Cherragui, kadınlarda ise Gamze Bulut Duvar kazandı.

        5 kilometrelik eğlence koşusuna, dünya ve Avrupa 3'üncülüğü bulunan milli pentatlet İlke Özyüksel de katıldı.

        Öte yandan özellikle 10 kilometre yarışında mücadele eden bazı sporcular, yönlendirme konusundaki aksaklıklar yüzünden parkuru karıştırdı. Kimi koşucular bitiş çizgisine ters yönden geldi.

        Söz konusu kişilerin mağduriyeti, hakemler ve zaman tutma ekibi tarafından telafi edilmeye çalışıldı.

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