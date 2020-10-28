2 yaşındaki çocuğunu kaçırmaya çalıştı

DHA

Olay, saat 03.30 sıralarında Bornova ilçesine bağlı Meriç Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. M.T. ve dini nikahlı eşi N.B., uyurken iddiaya göre ailenin evine kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli girdi. Şüpheli, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ailenin uyuduğu sırada, N.B.'nin yanında yatan 2 yaşındaki A.T.'yi almaya çalıştı.

Durumu fark eden anne N.B.'nin çığlık atması üzerine, şüpheli çocuğu bırakarak evden kaçtı. M.T.'nin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, olay yerine gelerek araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, M.T.'nin evine giren ve çocuğunu kaçırmaya çalışan şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.