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HaberlerGündem3. Sayfa2 yaşındaki çocuğunu kaçırmaya çalıştı
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Eve giren şüpheli, Suriyeli ailenin 2 yaşındaki çocuğunu kaçırmaya çalıştı

İzmir'de, Suriyeli bir ailenin evine giren kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre evde bulunan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı. Şüpheli, evdekilerin uyanması üzerine çocuğu bırakıp kaçarken, aile durumu polise bildirdi

2 yaşındaki çocuğunu kaçırmaya çalıştı
DHA

Olay, saat 03.30 sıralarında Bornova ilçesine bağlı Meriç Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. M.T. ve dini nikahlı eşi N.B., uyurken iddiaya göre ailenin evine kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli girdi. Şüpheli, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ailenin uyuduğu sırada, N.B.'nin yanında yatan 2 yaşındaki A.T.'yi almaya çalıştı.

Durumu fark eden anne N.B.'nin çığlık atması üzerine, şüpheli çocuğu bırakarak evden kaçtı. M.T.'nin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, olay yerine gelerek araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, M.T.'nin evine giren ve çocuğunu kaçırmaya çalışan şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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