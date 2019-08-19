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2 yaşındaki çocuk salatalık yüzünden hayatını kaybetti

Konya’nın Güneysınır ilçesinde yediği salatalığın nefes borusuna kaçması sonucu 2 yaşındaki Medine Derya Can hayatını kaybetti.

Yer, Konya...

Zafer Samancı'nın haberine göre, olay Konya’nın Güneysınır ilçesi Habiler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin yemesi için eline verdiği salatalığı bir süre dişleyen 2 yaşındaki çocuk salatalığın kopan parçasını yutmaya çalışırken salatalığın nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı.

Durumu fark eden aile çocuğu hemen Güney Sınır Devlet Hastane'sine götürdü. Talihsiz bebek burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonrası talihsiz bebeğin cenazesi ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında Habiller Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

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