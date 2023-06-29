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Haberler Gündem 3. Sayfa 2 yaşındaki Murat'ın ölümünde korkunç ayrıntı: Anne ve 2 kişi için ağırlaştırılmış müebbet - Son dakika haberler
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2 yaşındaki Murat'ın ölümünde anne ve 2 kişi için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Denizli'de evde ölü bulunan 2 yaşındaki Murat Aslan'ın annesi ve iki kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis ve çeşitli yıllarda hapis cezası istendi. Küçük Murat'ın ölümünde korkunç ayrıntılar ortaya çıktı

2 yaşındaki Murat'ın ölümünde korkunç ayrıntı: Anne ve 2 kişi için ağırlaştırılmış müebbet - Son dakika haberler
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DHA

Denizli'de, 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu bulunan anne Güler Kılıç (27) için ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 36 yıla kadar hapis; diğer sanıklar Atakan Erkoç (24) ve Volkan Yılmaz (38) içinse ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 23'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Bayramın ilk günü Murat'ın mezarını ziyaret eden yakınları oyuncak araba ve ayıcık bıraktı.

Olay, 26 Ocak günü saat 20.00 sıralarında Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı evin önünde bir çocuğun ağladığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, içeri girdiklerinde Murat Aslan Kılıç'ın hareketsiz yattığını gördü. Çağırılan sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

İŞKENCE İZLERİ

Savcı ile polis ekipler evde detaylı inceleme yaptı. Evde bulunan biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 kardeş ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Babası "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan cezaevinde bulunan çocuğun yapılan otopsisinde; bacaklarında sigara yanıkları, yüzünde ve başında da darp izlerine rastlandı. Çocuğun darbeye bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü belirlendi.

Soruşturma kapsamında 3 çocuğunu terk edip giden Güler Kılıç ile bebeğin ölümüne neden olan Volkan Yılmaz ve Atakan Erkoç gözaltına alındı. Anne Güler Kılıç ifadesinde işi olduğu için olaydan bir gün önce çocuklarını arkadaşı Atakan Erkoç'a emanet edip, evden çıktığını söyledi.

Yılmaz ve Erkoç ise bebeğin darp sonucu ölmesiyle ilgilerinin olmadığını ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen anne Güler Kılıç ile diğer iki şüpheli tutuklandı.

Katil zanlısı Atakan Erko&ccedil;
Katil zanlısı Atakan Erkoç

AĞABEYİ YAŞANANLARA TANIK OLMUŞ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianame, Denizli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, ölen Murat Aslan Kılıç'ın cinsel istismara uğradığı, annesini istediği için sürekli darp edildiği, duvardan duvara vurulduğu, üzerinde sigara söndürüldüğü, kulaklarından havaya kaldırıldığı, banyoda boğulmak istendiği, ağzının ve burnunun kapatılması ile boğaz bölgesine bası yapıldığı sonucu öldürüldüğü ifade edildi.

Ayrıca 4 yaşındaki ağabeyi S.K.'nin da istismara maruz kaldığı ve kardeşine olup bitenlere tanık olduğu da iddianamede belirtildi.

"POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMIŞLAR"

Olaya ilişkin ifadesine başvurulan tanıklar, şüphelilerin uyuşturucu bağımlısı olduğu, eve giren çıkanın belli olmadığını, annenin bir başka erkekle kaçtığını ileri sürdü. Çocuğun ölmesinden sonra 2 şüphelinin çocuğu kötü durumdayken bırakıp gittikleri, akşam saatlerinde döndüklerinde evin önünde polisi görünce kaçtıkları ortaya çıktı. Olay yerindeki incelemede evin bir 'çöp ev' niteliğinde olduğu belirlendi.

Katil zanlısı Volkan Yılmaz
Katil zanlısı Volkan Yılmaz

Adli Tıp raporunda ise ölen Murat Aslan Kılıç'ın üzerinde sigara söndürüldüğü ve istismar bulgularına rastlandığı, ayrıca Volkan Yılmaz ve Atakan Erkoç'un parmak izi kalıntılarının evde bulunduğu kaydedildi. Ayrıca ceset üzerinde Volkan Yılmaz'ın DNA'sına rastlandığı raporda yer aldı.

İddianamede, sanıklardan Volkan Yılmaz' susma hakkını kullandığı belirtildi. Diğer sanık, Atakan Erkoç'un ise kendisinin çocuklara bir şey yapmadığını ancak Volkan Yılmaz'ın sürekli çocuğu darbettiğini, boğazını sıktığını, durmasını söylediğinde 'sen karışma' dediğini ifade ettiğine iddianamede yer verildi.

"ONLARI TERK ETMEDİM"

Anne Güler Kılıç'ın ifadesi ise iddianamede şu şekilde yer aldı:

Anne G&uuml;ler Kılı&ccedil;
Anne Güler Kılıç

"Yabancı uyruklu bir tanıdığım ile evden ayrıldım. Döndüğümde evde kimseyi bulamadım. Çocuklarımı, 2 arkadaşıma emanet etmiştim. Söylendiği gibi onları terk etmedim. Eziyet de etmedim" dedi.

İddianamede; Atakan Erkoç ve Volkan Yılmaz için 'mağdurun bitkisel hayata ve ölmesine neden olacak şekilde cinsel istismar' ve 'nitelikli kasten öldürme' suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten öldürme' suçundan birer kez müebbet hapis, '12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıldan az olmamak kaydı ile hapis cezası, 'çocuğa karşı eziyet' suçundan ise 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Anne Güler Kılıç için ise 'suça iştirakten' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra 'ihmali davranıştan kasten öldürme' suçundan 25 yıl, 'çocuğa karşı eziyet' suçundan 8 yıl, 'aile hukukundan kaynaklı yükümlülüğü ihmal' suçundan 1 yıl, çocuklarını 'terk etme' suçundan 2 yıl hapis cezası istedi.

Bu arada, bayramın ilk günü Murat'ın mezarını ziyaret eden yakınları oyuncak araba ve ayıcık bıraktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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