Denizli'de, 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu bulunan anne Güler Kılıç (27) için ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 36 yıla kadar hapis; diğer sanıklar Atakan Erkoç (24) ve Volkan Yılmaz (38) içinse ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 23'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Bayramın ilk günü Murat'ın mezarını ziyaret eden yakınları oyuncak araba ve ayıcık bıraktı.

İŞKENCE İZLERİ

Savcı ile polis ekipler evde detaylı inceleme yaptı. Evde bulunan biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 kardeş ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Babası "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan cezaevinde bulunan çocuğun yapılan otopsisinde; bacaklarında sigara yanıkları, yüzünde ve başında da darp izlerine rastlandı. Çocuğun darbeye bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü belirlendi.

Soruşturma kapsamında 3 çocuğunu terk edip giden Güler Kılıç ile bebeğin ölümüne neden olan Volkan Yılmaz ve Atakan Erkoç gözaltına alındı. Anne Güler Kılıç ifadesinde işi olduğu için olaydan bir gün önce çocuklarını arkadaşı Atakan Erkoç'a emanet edip, evden çıktığını söyledi.

Yılmaz ve Erkoç ise bebeğin darp sonucu ölmesiyle ilgilerinin olmadığını ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen anne Güler Kılıç ile diğer iki şüpheli tutuklandı.