Bahar ekinoksu nedir, ne zaman yaşanır, bahar ekinoksunda neler olur?
Bahar ekinoksu, gece ve gündüzün eşit olduğu, ilkbaharın başlangıcını simgeleyen bir doğa olayıdır. Güneş, ekvatora dik açıyla geldiği için Dünya'nın her yerinde yaklaşık 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Pek çok kültürde yeniden doğuş ve bereketin simgesi olarak kabul edilen bahar ekinoksu, Nevruz gibi geleneksel kutlamalarla karşılanır. Peki, bahar ekinoksu ne zaman? İşte, detaylar...
Bahar ekinoksu, gece ve gündüzün eşit olduğu, yılın en önemli astronomik olaylarından biridir. Bahar ekinoksu, doğanın uyanışı, bereket ve yenilenmenin simgesi olarak pek çok kültürde önemli bir yere sahiptir. Peki, bahar ekinoksu ne zaman yaşanır ve ekinoksta neler olur?
BAHAR EKİNOKSU NEDİR, NE ZAMAN MEYDANA GELİR?
Bahar ekinoksu, gece ve gündüzün eşit olduğu özel bir astronomik olaydır. Her yıl 20 veya 21 Mart’ta gerçekleşir ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.
BAHAR EKİNOKSU İLE NELER YAŞANIR?
Bu tarihte, Güneş ekvatora dik açıyla gelir ve Dünya’nın her yerinde yaklaşık olarak 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır.
Bahar ekinoksu, Kuzey Yarımküre’de ilkbaharın, Güney Yarımküre’de ise sonbaharın başlangıcıdır. Bu olaydan sonra Kuzey Yarımküre’de günler uzamaya, Güney Yarımküre’de ise kısalmaya başlar.
Ayrıca, birçok kültürde bahar ekinoksu yeniden doğuş, bereket ve yeni başlangıçların simgesi olarak görülür. Örneğin, Nevruz Bayramı bu dönemde kutlanan geleneksel festivallerden biridir.