20 Aralık 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?
''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar için kanalların 20 Aralık 2025 TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Show TV'nin ilgiyle izlenen komedi programı Güldür Güldür Show bu akşam izleyicileri kahkahaya boğacak bir bölümle ekrana geliyor. TV8'de ise MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla devam ediyor. İşte 20 Aralık 2025 Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...
Kanalların 20 Aralık 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecekken birçok film de sinemaseverlerle buluşacak. Peki bugün TV'de neler var, hangi diziler ekrana gelecek? İşte, 20 Aralık 2025 Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Keloğlan ile Cankız
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 7 Evlat 2 Damat
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Rüya Gibi
02:30 Veliaht
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Uzak Şehir
16:15 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
00:15 Arka Sokaklar
03:00 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Müzik Arası
05:00 Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Oflu Hoca’nın Şifresi
11:50 Kuruluş Orhan
14:45 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
16:30 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
19:00 atv Ana Haber
20:00 Şımarık
22:30 Şımarık
00:40 Kuruluş Orhan
03:20 Kardeşlerim
05:50 Aldatmak
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:30 Sahipsizler
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Örümcek Adam Eve Dönüş
22:30 Örümcek Adam Eve Dönüş
01:00 Kaldı Üç Gün
02:30 Kaldı Üç Gün
04:30 Söz
05:30 Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Yedi Numara
06:20 Ege'nin Hamsisi
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:15 Hayallerinin Peşinde
11:15 Cennetin Çocukları
14:45 Teşkilat
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Cennetin Çocukları
04:15 Lingo Türkiye
05:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:00 Kamera Arkası
12:45 Halef: Köklerin Çağrısı
16:00 Ben Leman
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ben Leman
23:45 Efsane Futbol
01:30 Sahtekarlar
04:00 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin
04:00 Oynat Bakalım
05:15 Gençlik Rüzgarı
