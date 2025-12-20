Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 20 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

        20 Aralık 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?

        ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar için kanalların 20 Aralık 2025 TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Show TV'nin ilgiyle izlenen komedi programı Güldür Güldür Show bu akşam izleyicileri kahkahaya boğacak bir bölümle ekrana geliyor. TV8'de ise MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla devam ediyor. İşte 20 Aralık 2025 Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 13:58 Güncelleme: 20.12.2025 - 13:58
        1

        Kanalların 20 Aralık 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecekken birçok film de sinemaseverlerle buluşacak. Peki bugün TV'de neler var, hangi diziler ekrana gelecek? İşte, 20 Aralık 2025 Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:00 Keloğlan ile Cankız

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 7 Evlat 2 Damat

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Rüya Gibi

        02:30 Veliaht

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Uzak Şehir

        16:15 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Güller ve Günahlar

        00:15 Arka Sokaklar

        03:00 Siyah Beyaz Aşk

        04:30 Müzik Arası

        05:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Oflu Hoca’nın Şifresi

        11:50 Kuruluş Orhan

        14:45 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

        16:30 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Şımarık

        22:30 Şımarık

        00:40 Kuruluş Orhan

        03:20 Kardeşlerim

        05:50 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        10:30 Sahipsizler

        14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Örümcek Adam Eve Dönüş

        22:30 Örümcek Adam Eve Dönüş

        01:00 Kaldı Üç Gün

        02:30 Kaldı Üç Gün

        04:30 Söz

        05:30 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı

        05:35 Yedi Numara

        06:20 Ege'nin Hamsisi

        08:45 Kod Adı Kırlangıç

        10:15 Hayallerinin Peşinde

        11:15 Cennetin Çocukları

        14:45 Teşkilat

        17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01:50 Cennetin Çocukları

        04:15 Lingo Türkiye

        05:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Memet Özer ile Mutfakta

        12:00 Kamera Arkası

        12:45 Halef: Köklerin Çağrısı

        16:00 Ben Leman

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Ben Leman

        23:45 Efsane Futbol

        01:30 Sahtekarlar

        04:00 İnadına Aşk

        05:00 Kefaret

        06:00 Son Yaz

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        17:30 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Gazete Magazin

        04:00 Oynat Bakalım

        05:15 Gençlik Rüzgarı

        20 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
