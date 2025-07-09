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        Haberler Gündem Çevre 20 dekar ceviz bahçesi yangında zarar gördü | Son dakika haberleri

        Kırklareli'nde 20 dekar ceviz bahçesi yangında zarar gördü

        Kırklareli'nde çıkan yangında 20 dekar alandaki ceviz ağaçları yandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 18:50 Güncelleme: 09.07.2025 - 18:50
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        20 dekar ceviz bahçesi yangında zarar gördü
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        Kırklareli'nin Karahamza köyünde ceviz bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Olayda, 20 dekar tarım arazisi zarar gördü.

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        #Kırklareli Haberleri
        #yangın
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