        Haberler Bilgi Magazin 20 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        20 Ekim 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?

        Bugün televizyonda hangi program, dizi, film, yarışma gibi içeriklerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bu nedenle 20 Ekim 2025 TV yayın akışı kontrol ediliyor. Gününü ekran karşısında geçirmeyi planlayan seyirciler için 20 Ekim 2025 Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listeleri haberimizde yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?

        Giriş: 20.10.2025 - 14:31 Güncelleme: 20.10.2025 - 14:31
        ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının 20 Ekim 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece ‘’Bugün hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?’’ sorusu yanıt buldu. İşte gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak dizi, film ya da yarışma programlarını merak edenler için 20 Ekim Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı!

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Güller ve Günahlar

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Güller ve Günahlar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        00:15 Güller ve Günahlar

        03:00 Poyraz Karayel

        05:00 Baht Oyunu

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        03:00 Bahar

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Torontolu Adam

        22:30 Torontolu Adam

        01:00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        03:30 Baba Ocağı

        05:30 Söz

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:13 İstiklal Marşı

        05:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        05:23 İstiklal Marşı

        05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:15 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Yerli Dizi

        14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları

        00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        02:45 Cennetin Çocukları

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Aynadaki Yabancı

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Gözleri Karadeniz

        23:20 Aşk ve Gözyaşı

        02:30 Kardeşlerim

        05:10 Bir Gece Masalı

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Sahtekarlar

        19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        23:00 Kıskanmak

        02:00 Ben Leman

        04:15 İnadına Aşk

        05:15 Kefaret

        06:00 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

