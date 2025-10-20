‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının 20 Ekim 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece ‘’Bugün hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?’’ sorusu yanıt buldu. İşte gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak dizi, film ya da yarışma programlarını merak edenler için 20 Ekim Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı!