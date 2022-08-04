Üç haftada yüzde 14.000 yükseldi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD'de geçen yıl GameStop, AMC Entertainment gibi şirketlerin hisseleri üzerinden gündeme gelen küçük yatırımcılar bu sefer Hong Kong merkezli AMTD Digital firmasının hisselerinde olağandışı hareketlere yol açtı.

2019 yılında kurulan bir fintech şirketi olan AMTD Digital'ın Güneydoğu Asya'da dijital bankacılık, dijital ödeme ve dijital sigorta gibi alanlarda çeşitli lisanları bulunuyor. Çoğunluk hissedarı Çinli yatırım firması AMTD Idea Group olan şirketin hisseleri 15 Temmuz'da New York Borsası'nda halka arz edildi.

2021 yılında toplam gelirleri sadece 25 milyon dolar olan AMTD Digital'ın son yaptığı açıklamaya göre şubat itibarıyla 50 çalışanı bulunuyor.

15 Temmuz'da 7.80 dolardan halka arz edilen AMTD Digital hisselerinde şu ana kadar büyük bir sıçrama yaşandı.

Hisseler salı günü 2.564 dolara kadar yükseldi. Dün genelinde ise AMTD Digital yüzde 34.4 değer kaybederek 1.100 dolara çekildi. Bu son sert düşüşe rağmen hisseler halka arz fiyatına göre bugüne kadar yüzde 14.002 yükseldi.

Hisselerindeki bu yükseliş firmayı da şaşırttı. AMTD Digital'dan yapılan açıklamada yatırımcılara hisselere gösterdikleri ilgi için teşekkür edilirken "Bildiğimiz kadarıyla halka arzdan bu yana şirketimizin faaliyetlerini etkileyecek bir maddi değişiklik veya olay yaşanmamıştır. Firma anormal işlemler için piyasayı yakından takip etmektedir" denildi.

Salı günü piyasa değeri 300 milyar dolara yaklaşan AMTD Digital dün kapanış itibarıyla 109.8 milyar dolarlık değere sahip oldu.

GAMESTOP'U HATIRLATTI

Firmanın kendisinin de belirttiği gibi bu piyasa değerini karşılayacak herhangi bir gelişme yaşanmadı. Ancak yatırım forumlarında ve sosyal medyada küçük yatırımcıların sık sık bu hisseden bahsettiği görüldü. Bu da akıllara geçen yıl yine ABD'de yaşanan küçük yatırımcı organizasyonunu hatırlattı.

Geçen yıl ocak ayında Reddit'te WallStreetBets isimli alt forumda organize olan yatırımcılar başta Melvin Capital olmak üzere GameStop hisselerini açığa satan fonlara savaş açtı. Oyun ve bilgisayar parçaları satan perakende zinciri GameStop'un hisselerinde de AMTD Digital'dakine benzer yükselişler yaşandı. Benzer şekilde fonların açığa sattığı AMC Entertainment gibi hisseleri de satın alan küçük yatırımcıların bu sayede fonlara o dönem 1 ayda 70 milyar dolarlık zarar yazdırdığı tahmin edilmişti.

WALLSTREETBETS ÜYELERİ İDDİALARI YALANLADI

Dolayısıyla gözler yeniden WallStreetBets sayfasına çevrildi. ABD ve İngiltere'de yayımlanan çeşitli haberlerde yine bu grubun AMTD Digital hisselerindeki yükselişten sorumlu olduğu iddia edildi. Ancak forum üyeleri bu iddiaları reddetti ve AMTD Digital için herhangi bir kampanya yürütmediklerini ifade etti.