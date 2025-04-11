20 gündür kayıp olan Emine Eda'yı Didem Arslan Yılmaz buldu

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bugün, son dakika gelişmesi yaşandı.

20 gündür kayıp olan Gülistan’ın kızı Emine Eda’yı, Didem Arslan Yılmaz bulduğunu açıkladı. Emine Eda, Ercan ve onun kızıyla birlikte olduğunu, onlarla birlikte İstanbul’a geldiğini söylerken, onların kendisine sahip çıktığını da ifade etti.

Emine Eda, annesi Gülistan’la görüşmek istemedi. Gönül - Gülistan tartışmasında, gelinlikçi Gönül’ün tarafını tuttu. İlerleyen dakikalarda Didem Arslan Yılmaz, gelinlikçi Gönül ile ilgili bazı iddiaları gündeme getirdi. Gönül’ün yasaklı madde ticareti yaptığı iddiaları, canlı yayında konuşuldu.

Gönül ve Gülistan stüdyoda birbirine girdi. Gönül, Didem Arslan Yılmaz’a tehditler savurdu.