        Haberler Bilgi Magazin 20 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI KANAL KANAL: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve programlar yayınlanacak? Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı

        20 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve programlar yayınlanacak?

        20 Kasım 2025 TV yayın akışı belli oldu. Televizyon kanallarında her gün farklı diziler, programlar, filmler, yarışmalar yayınlanıyor. Bu sebeple izleyiciler, gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımları gün gün araştırmaya devam ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve programlar yayınlanacak? İşte 20 Kasım 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı listesi...

        Giriş: 20.11.2025 - 11:56 Güncelleme: 20.11.2025 - 11:56
        1

        20 Kasım 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 kanal yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Ulusal kanalların yayın akışı listelerine göre, bu akşam Halef: Köklerin Çağrısı dizisi ile Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht için de heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, kanal kanal 20 Kasım 2025 TV yayın akışı…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        23:15 Uzak Şehir

        02:00 Siyah Beyaz Aşk

        04:00 Üç Kız Kardeş

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Sandık Kokusu

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Bahar

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Çok Güzel Hareketler 2

        23:30 Çarpıntı

        02:30 Yüksek Sosyete

        05:00 Söz

        5

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Sakıncalı

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        00:00 Sakıncalı

        02:45 Ben Leman

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:38 İstiklal Marşı

        05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:30 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Taşacak Bu Deniz

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları

        01:45 Taşacak Bu Deniz

        04:20 Lingo Türkiye

        7

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

        01:20 Kuruluş Orhan

        04:00 Kardeşlerim

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
