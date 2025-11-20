20 Kasım 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 kanal yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Ulusal kanalların yayın akışı listelerine göre, bu akşam Halef: Köklerin Çağrısı dizisi ile Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht için de heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, kanal kanal 20 Kasım 2025 TV yayın akışı…