20 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve programlar yayınlanacak?
20 Kasım 2025 TV yayın akışı belli oldu. Televizyon kanallarında her gün farklı diziler, programlar, filmler, yarışmalar yayınlanıyor. Bu sebeple izleyiciler, gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımları gün gün araştırmaya devam ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve programlar yayınlanacak? İşte 20 Kasım 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı listesi...
20 Kasım 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 kanal yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Ulusal kanalların yayın akışı listelerine göre, bu akşam Halef: Köklerin Çağrısı dizisi ile Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht için de heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, kanal kanal 20 Kasım 2025 TV yayın akışı…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:15 Uzak Şehir
02:00 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Çarpıntı
02:30 Yüksek Sosyete
05:00 Söz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Sakıncalı
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
00:00 Sakıncalı
02:45 Ben Leman
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı
05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:30 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Taşacak Bu Deniz
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
01:45 Taşacak Bu Deniz
04:20 Lingo Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Kuruluş Orhan
04:00 Kardeşlerim
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
