Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 20 KASIM PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI 2025: Veliaht, Halef, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef... ABC1, AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        20 Kasım Perşembe reyting sonuçları 2025: ABC1, AB, Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        20 Kasım 2025 reyting sonuçları için araştırmalar başladı. Dün akşam Show TV'de Veliaht ve Now TV'de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 adlı komedi programı da yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Eşref Rüya ve TRT 1'de Cennetin Çocukları dizilerinin tekrar bölümü yayınlandı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte 20 Kasım 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 08:23 Güncelleme: 21.11.2025 - 08:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        20 Kasım Perşembe akşamı Show TV’de Veliaht ve Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıktı. Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 adlı komedi programı ile ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları da yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D’de Eşref Rüya ve TRT 1’de Cennetin Çocukları tekrar bölümü yayınlandı. Günün ilk saatlerinden itibaren ‘’ABC1, AB ve Total sıralaması ile dün en çok ne izlendi?” sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İşte 20 Kasım 2025 dünün reyting sonuçları!

        2

        20 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı türde ve formatta birçok dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        20 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra açıklanacak.

        3

        20 KASIM 2025 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        20 KASIM 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5

        20 KASIM 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Yağış yok, lodos var
        Yağış yok, lodos var
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Putin'den komuta noktasına ziyaret
        Putin'den komuta noktasına ziyaret
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!