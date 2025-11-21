20 Kasım Perşembe reyting sonuçları 2025: ABC1, AB, Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
20 Kasım 2025 reyting sonuçları için araştırmalar başladı. Dün akşam Show TV'de Veliaht ve Now TV'de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 adlı komedi programı da yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Eşref Rüya ve TRT 1'de Cennetin Çocukları dizilerinin tekrar bölümü yayınlandı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte 20 Kasım 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi!
20 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı türde ve formatta birçok dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
20 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra açıklanacak.
20 KASIM 2025 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI