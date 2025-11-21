20 Kasım Perşembe akşamı Show TV’de Veliaht ve Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıktı. Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 adlı komedi programı ile ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları da yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D’de Eşref Rüya ve TRT 1’de Cennetin Çocukları tekrar bölümü yayınlandı. Günün ilk saatlerinden itibaren ‘’ABC1, AB ve Total sıralaması ile dün en çok ne izlendi?” sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İşte 20 Kasım 2025 dünün reyting sonuçları!