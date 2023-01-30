20'li yaşlarındaydılar... Korkunç kaza: 2 ölü!

Edirne'de kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında, İpsala ilçesi Keşan-İpsala yolu Esetçe kavşağında meydana geldi.
OTOMOBİL ÖNÜNDEKİ MOTOSİKLETE ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre İpsala´dan Keşan yönüne giden Murat D.'nin kullandığı otomobil, önündeki sürücüsü belirlenemeyen plakasız motosiklete çarptı.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Devrilerek yoldan çıkan motosikletteki Emre Esen ve Doğukan Filiz hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Murat D. de yaralandı.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat D., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı.
CENAZE MORGA GÖNDERİLDİ
Esen ile Filiz´in cansız bedenleri de nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
YORUMLAR