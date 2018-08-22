20 milyon liralık kurban derisi heba oluyor



Kurban derilerinin sektöre çok önemli katkı sağladığına vurgu yapan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, “Kurban derilerinin yüzde 20’sinin ziyan edilmesi sebebiyle cari değerler üzerinden her yıl yaklaşık 20 milyon TL heba oluyor. Kurban derilerinin kayıt altına alınması çok önemli. Sadece kurban dönemine mahsus olmak üzere, 1 ay boyunca kurban derileri beyan edilip tahsil makbuzu ya da maliyenin uygun göreceği bir makbuz ile kayıt altına alınabilir. Yüzde 1 gibi çok düşük bir KDV oranıyla kayıt altına alınıp daha sonra yüzde 8’e doğru KDV oranı artırılabilir” dedi.



Sektörde ithalata bağımlılığın azaltılması, ham deri ihtiyacının daha büyük kısmının yurt içinden sağlanabilmesi için Kurban Bayramı’nın önemli olduğunu vurgulayan Şenocak, ‘’Doğru kesim ve bilinçli saklama yöntemleri, milli servet saydığımız kurban derilerini ekonomiye kazandırabilmek için çok önemli. Türkiye’de her yıl deri sanayimiz, 6,5 milyon büyükbaş ve 60 milyon küçükbaş hayvan ham derisine ihtiyaç duyuyor. Bu yıl deri ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sinin Kurban Bayramı’nda karşılanmasını bekliyoruz, ancak bu oranlar bilinçli kesim ve stoklama koşulları ile doğru orantılı. Çok önemli bir ekonomik değer ifade eden kurban derilerinde, son yıllarda bu konuya ilişkin olarak yapılan uyarılar ve eğitim çalışmaları neticesinde zararın önemli oranda azaldığını gözlemliyoruz. Yaklaşık 850 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş kesilmesini beklediğimiz bayramda derilerin tamamının doğru kesim ve saklama yöntemleri ile sektörümüze kazandırılmasını temenni ediyoruz’’ diye konuştu.



Deri 2 saat içinde tuzlanmalı



Türkiye’nin ham deri ihtiyacının önemli bölümünü yurt içinden temin edebilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Şenocak, “Son yıllarda daralma eğilimi gözlense de, hala ciddi oranda ham deri ithalatı gerçekleştiriyoruz. İthalatımızı minimum seviyeye indirmek ve böylece ülke ekonomisine katkı sağlayabilmek için kurbanın doğru kesimi çok önemli. Kurban derilerinin ekonomik değerini kaybetmemesi için; derinin belediyelerin mezbahalarında, profesyonel kesiciler tarafından kesilip gölgede saklanması ve delinmemesi gerekir. Deri bıçakla yüzülmemeli, vakumla ayrılmalı. En önemlisi ise iki saat içinde derinin tuzlanması gerekir. Bakanlık veya çeşitli STK’lar, kurban derilerinin tuzlanması için camilere bedava tuz stokları yapabilir. En azından bir ön tuzlanma yapılmalıdır ki deriyi kurtaralım. Aksi halde bakteri üretir ve deforme olur, kalitesi düşer. Ayrıca deri, serin yerde saklanmalı, güneş altında bırakılmamalı’’ dedi.



Kurban derilerinden sektöre 200 milyonun üzerinde katkı



Bayramda kesilen her bir hayvanın deri sektörü için önem arz ettiğini vurgulayan Şenocak, “Bu yıl kurban derilerinin doğru kesilmesi ve saklanmasıyla, ihtiyacın yaklaşık yüzde 20’si kurban derilerinden karşılanacak, bu da 200 milyon TL’nin üzerinde bir ekonomik katkı sağlayacak. Ham deri ihtiyacının yüzde 80’inin yani yaklaşık 72 milyon dolarlık kısmının ithalat yolu ile karşılandığı deri sektöründe, Kurban Bayramı büyük önem taşıyor” dedi. Kurban derileri sayesinde ülkemize çok önemli döviz girdisi sağlandığını da belirten Şenocak, sözlerini şöyle tamamladı: “Deri işletmeleri kurban derilerini işleyerek yerli üreticilere satıyor, onlar da bu derilerden ürettiği ayakkabı, çanta ve konfeksiyon ürünlerini ihraç ediyor. Böylece ülkemize önemli döviz girdisi sağlanıyor.”

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