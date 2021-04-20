Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık20 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün koronava vaka sayısı kaç? 20 Nisan korona tablosu 2021
ABONE OL

20 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün koronava vaka sayısı kaç?

20 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? Vatandaşlar en güncel korona vaka sayısını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan en güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti. İşte en güncel koronavirüs tablosu ve son dakika haberler...

20 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün koronava vaka sayısı kaç? 20 Nisan korona tablosu 2021

Türkiye koronavirüs ile mücadele etmeye devam ediyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden her akşam yayınlanıyor. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 862 oldu.

20 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

20 Nisan koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

19 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Test sayısı 44 milyon 87 bin 628'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, vefat sayısı 36 bin 267, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 142 milyon 477 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 38 bini, iyileşenlerin sayısı 120 milyon 912 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 32 milyon 413 bine, Hindistan'da 15 milyon 271 bine, Brezilya'da 13 milyon 943 bine ve Fransa'da 5 milyon 296 bine yükseldi.

ABD’de aşısı uygulaması ülke genelinde bugünden itibaren 16 yaş ve üzeri yetişkinleri kapsayacak şekilde genişletildi.

Almanya'da, Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini aştı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 92 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 80 bin 6'ya çıktı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) da salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan daha katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması nedeniyle Alman ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde daraldığını bildirdi.

Belçika'da Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla ocak ayında alınan gerekli olmayan seyahatleri yasaklama kararı bugün itibarıyla kaldırıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 vakalarında ve ölümlerinde ciddi artış görülen Hindistan'a 26 Nisan'da yapacağı ziyareti iptal ettiğini açıkladı.

Yunanistan, yaklaşan turizm sezonu öncesinde Kovid-19 ile mücadelede ülkeye girişlerde uygulanan 7 günlük zorunlu karantinayı bazı ülkeler için kaldırma kararı aldı.

İsviçre'de Kovid-19 kısıtlamaları bugünden itibaren geçerli olmak üzere gevşetildi. Federal hükümetin aldığı kararın ardından ülkenin ikinci büyük kenti Cenevre'de restoran, kafe ve barların terasları ve açık alanları halka hizmet vermeye başladı.

İtalya'da bir grup küçük işletme sahibi, ülkenin ana arterlerinden olan A1 otoyolunu trafiğe kapatarak, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirleri protesto etti.

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından Avrupa Birliği'nin (AB) 100 milyon doz daha satın aldığı bildirildi.

Ürdün hükümeti, 10 Mart'tan bu yana aldığı hafta sonu (cuma günü) kapsamlı sokağa çıkma yasağına, cuma namazı için istisna getirdi. Bakanlar Kurulunda alınan kararda, vatandaşların yürüyerek camilere gitmelerine ve bir saat içerisinde cuma namazını salgından korunma esaslarına uymak kaydıyla eda etmelerine izin verildiği belirtildi.

İran'daki Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesud Merdani, ülkesindeki hastanelerde yoğunluk nedeniyle Kovid-19 servislerinde yer kalmadığını belirtti.

Peru'ya Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında dağıtılan Kovid-19 aşısından 276 bin doz aşı getirildi.

Japonya'nın Tokyo ile Osaka kentlerinde artış trendi gösteren Kovid-19 vakaları karşısında olağanüstü hal (OHAL) çağrısı yapılacağı bildirildi.

İsrail yönetimi, 2022 yılında Kovid-19 aşısı satın almak için Pfizer firmasıyla anlaşma imzaladığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC),salgına karşı alınan ek tedbirler bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Buna göre, bugünden itibaren 26 Nisan'a kadar hafta içi ve cumartesi 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Malavi'de, Kovid-19 ile mücadele fonlarını amacı dışında kullandığı gerekçesiyle Çalışma Bakanı Ken Kandodo görevinden uzaklaştırıldı, çok sayıda hükümet yetkilisi de gözaltına alındı.

Filipinler'de sağlık yetkilileri, AstraZeneca aşısı uygulanan gençlerde kanda pıhtılaşma tespit edilmesinin ardından kullanımına ara verilen bu aşının, 60 yaş altındakilere yeniden uygulanmaya başladığını açıkladı.

Bangladeş Kamu Yönetiminde Sorumlu Devlet Bakanı Ferhat Hüseyin, son haftalarda vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle 22-28 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Kuveyt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kısmi sokağa çıkma yasağı, ramazan sonuna kadar uzatıldı.

Sosyal medya şirketi Facebook, çalışanlarının salgın bittikten sonra da evden çalışmaya devam edebileceklerini bildirdi.

Dünya Bankasının, salgınla mücadele kapsamında Gambiya'ya 8 milyon dolarlık kredi paketini daha onayladığı bildirildi.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Oxford Üniversitesi klinik deneyinde Covid-19 geçirenlere tekrar virüs verilecek
SAĞLIKCovid-19 geçirenlere tekrar virüs verilecek
AHEF 2. Başkanı Eryazğan: Sağlık çalışanlarının aileleri de aşılansın
SAĞLIK"Sağlık çalışanlarının aileleri de aşılansın"
VAKA SAYILARI| Son dakika: Bakan Koca vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı
SAĞLIKBakan Koca'dan vaka açıklaması
SON DAKİKA! Yerli aşıda Faz-2'nin ilk sonuçları açıklandı! - Haberler
SAĞLIKYerli aşıda Faz-2'nin ilk sonuçları açıklandı
Hazımsızlık nedir? Hazımsızlık hangi hastalıkların belirtisidir?
SAĞLIKHazımsızlık hangi hastalıkların belirtisi?
50 Yaş üstü aşılama başladı mı, ne zaman başlayacak? Aşıda son durum: 50 yaş üstü aşı tarihi belli mi?
SAĞLIK50 Yaş üstü aşılama tarihi belli oldu mu?
ÇOK ÖNEMLİ UYARI! O kişiler koronayı daha şiddetli geçiriyor! - HABERLER
SAĞLIKÇok önemli uyarı! O kişiler Covid-19'u daha şiddetli ...
AŞI RANDEVUSU AL! MHRS aşı randevu alma ekranı 2021! E-Devlet ile aşı randevusu nasıl alınır?
SAĞLIKMHRS aşı randevusu hemen al
Grip nezle belirtisi olanlara 'Covid testi yaptırın' uyarısı
SAĞLIKGrip nezle belirtisi olanlara Covid uyarısı!
Prof. Dr. Aydın: Tam kapanmayı ısrarla öneriyorum - Haberler
SAĞLIKProf. Dr. Aydın'dan 'tam kapanma' açıklaması