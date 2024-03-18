20 yaşındaki uyuşturucu satıcısı yakalandı
Samsun'da, otel odasına yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Damla Nur Ataş gözaltına alındı. 20 yaşındaki genç kız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde Damla Nur Ataş’ın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Genç kızın kaldığı Yenimahalle Mahallesi'ndeki otele baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 15,92 gram metamfetamin, 1 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirdi.
TUTUKLANDI
Olayla ilgili Damla Nur Ataş, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen genç kız, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.