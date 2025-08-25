Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam 20 yıl içinde tamamen ortadan kalkabilirler... Yapay zeka hangi meslek gruplarını tehdit ediyor?

        20 yıl içinde tamamen ortadan kalkabilirler... Yapay zeka hangi meslek gruplarını tehdit ediyor?

        Yapay zekâ iş dünyasında devrim yaratırken, bazı mesleklerin önümüzdeki 20 yıl içinde tamamen ortadan kalkabileceği konuşuluyor. Özellikle dijital ortamda kolayca taklit edilebilen ve yeniden üretilebilen işler, yapay zekânın en çok tehdit ettiği alanlar arasında. Peki gelecekte hangi meslekler tarihe karışabilir?

        Giriş: 25.08.2025 - 13:30 Güncelleme: 25.08.2025 - 13:30
        ChatGPT gibi yapay zekâ sistemleri artık yalnızca metin üretmekle kalmıyor, görsel tasarımdan yazılım geliştirmeye kadar pek çok görevi devralıyor. Bu hızlı dönüşüm, özellikle “insan dokunuşuna” çok az ihtiyaç duyan meslekleri risk altına sokuyor. Araştırmalar, 20 yıl içinde pek çok işin tamamen ortadan kalkabileceğini gösteriyor.

        YAPAY ZEKÂNIN EN ÇOK ETKİLEDİĞİ ALANLAR

        Yapay zekânın en büyük gücü, tekrarlanabilir ve dijitalleştirilebilir işleri devralabilmesi.

        Reklamcılıktan içerik üretimine, veri analizinden müşteri hizmetlerine kadar birçok meslek, büyük dil modelleri sayesinde hızla otomatize ediliyor. Araştırmalara göre, bu işlerde çalışanların büyük bir kısmı gelecekte yerini algoritmalara bırakabilir.

        “MODEL”LİKTEN OYUN TASARIMINA

        Listeye modellik gibi şaşırtıcı mesleklerin de girmesi dikkat çekiyor. Artık bir komutla istenen herhangi bir görseli oluşturmak mümkün olduğu için, “model” kavramı bile yapay zekâ tarafından yeniden üretiliyor.

        Benzer şekilde, oyun sektöründe bile yapay zekânın güçlü bir alternatif olması bekleniyor. Microsoft Research, gelecekte yapay zekânın Xbox’a özel oyunları bile sıfırdan tasarlayabileceğini öngörüyor.

        HANGİ MESLEKLER YAPAY ZEKÂYA DİRENİYOR?

        Her meslek yapay zekâ tehdidi altında değil. Özellikle fiziksel beceri, saha tecrübesi ve insan sezgisi gerektiren işler hâlâ güvende görünüyor.

        Örneğin su arıtma tesisi operatörleri, köprü ve kilit görevlileri, ağaç kesme ekipmanı operatörleri gibi meslekler yapay zekâdan uzak kalmayı başarıyor. Çünkü bu işler, dijital ortamda kolayca kopyalanamayan kas gücü ve anlık kararlar gerektiriyor.

        GELECEKTE KALICI OLABİLECEK İŞLER

        Masözlük, flebotomi gibi insan temasının vazgeçilmez olduğu meslekler, yapay zekânın gölgesinden uzak kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

        Bu da geleceğin iş dünyasında, “insan dokunuşu” ve “fiziksel beceri” faktörlerinin kritik önemini koruyacağını gösteriyor.

        Kaynak: CNBC, Windows Central

        Fotoğraf kaynak: IStock

