        Haberler Gündem Güncel 20 yıllık cinayeti aydınlattılar | Son dakika haberleri

        20 yıllık cinayeti aydınlattılar

        Kırklareli'nde 2006 yılında işlenen faili meçhul cinayet, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 00:53 Güncelleme:
        20 yıllık cinayeti aydınlattılar

        İHA'nın haberine göre; 11 Ekim 2006 tarihinde Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, Celalettin Gürbüz (1927 doğumlu) isimli şahsın ikamet ettiği evde darbedilerek öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma yeniden ele alındı.

        Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri ile Demirköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri tespit edildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheliler T.Ç. (45), E.S. (56) ve Y.Ö. (48) yakalanarak gözaltına alındı.

        1 Nisan'da Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüphelilerden T.Ç.’nin maktulün torunu olduğu öğrenilirken, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak Pınarhisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildiği bildirildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

